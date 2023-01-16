《短髮》紅遍亞洲奠定玉女形象　梁詠琪爆為安慰外婆剪短髮

提起圈中「短髮女神」代表非梁詠琪（Gigi）莫屬，其自出道起一頭短髮已經令人印象深刻。而在近日播出的內地綜藝節目《時光音樂2》中，她再次唱起經典歌曲《短髮》勾起大家不少回憶，還自爆剪短頭髮的原因，令不少網友聽完後相當感動。

梁詠琪參加《時光音樂2》。（《時光音樂2》微博圖片）

事隔多年後Gigi再唱起《短髮》依然動聽，該首歌在90年代紅遍大街小巷，奠定她清新脫俗的玉女形象。而原來不講不知，她入行之前其實一直都是留長頭髮，而剪短頭髮的原因全為了外婆，她表示：「我唱這首歌之前已經是短頭髮了，我那時候還在讀書，然後我記得我的外公就過世了，然後我不知道怎麼去安慰我的外婆，那時候她常常就是念我說『你這長頭髮太長，你又這麼瘦，然後你的營養都到頭髮了』是這樣的一個說法，老人家會這樣子想。然後我那時候覺得想做件事情，給她一個安慰或驚喜，我就覺得剪個頭髮也許她會開心一點點，我就剪了。公司覺得我很特別，是一個一頭短髮的女孩子，然後就給我定造了這一首歌。」沒想到出來的效果大受好評，短髮已經成為她的標誌。

Gigi再唱起《短髮》依然動聽。（影片截圖）

《短髮》勾起Gigi不少回憶，她亦在微博留言表示：「這是一首26歲的歌，也是很多人認識我的開始。短髮是我的標誌，《短髮》帶我走出香港。再唱這首歌，真的百感交集，好像坐着時光機回到了1997年。」而《短髮》同名專輯當年在全亞洲狂賣200萬張，相當厲害。

《短髮》同名專輯當年在全亞洲狂賣200萬張，相當厲害。（影片截圖）