向佐郭碧婷夫婦終合體　一家三口行街破婚變傳聞

台灣女星郭碧婷在2019年與向佐結婚，婚後二人育有一對子女，近3年多的婚姻不時傳出亮紅燈。近日女方就被發現已悄悄地取消關注他的Instagram，又被影到一個人憔悴地帶着小孩坐飛機飛往香港，但不見他的蹤影，因此又傳出婚變。不過，13日有網友就在香港街頭捕獲到他們夫妻二人帶着孩子逛街，甜蜜非常，似乎用行動力破婚變傳聞。

向佐﹑郭碧婷在2019年結婚。（視覺中國）

去年7月已經傳出二人婚姻亮紅燈，因為有傳向佐趁女方坐月子期間出軌，事後二人沒有針對傳聞作出回應，令不少網友瘋狂猜測。事隔一段日子後，郭碧婷被捕獲獨自一人帶小孩乘坐飛往香港的航班，素顏上陣的她憔悴感滿滿，但完全不見向佐的身影。另外，她亦被發現已取消關注男方的Instagram，不過男方仍然有關注她，令不少網友都霧裏看花，猜測二人到底發生甚麼事呢？

郭碧婷被影到一個人帶小孩飛往香港。（微博圖片）

當大家瘋狂猜測是不是婚變之際，13日就有網友在香港的街頭撞見他們夫妻二人帶着小孩逛街。二人打扮休閑，相當低調，而向佐不時用手觸碰着老婆的背部，疑避免發生碰撞，保護老婆小孩相當Man。

網友捕獲向佐一家人行街。（微博圖片）

他們一家人除了在店舖選購零食之外，更前往嬰兒部選購，而向佐更手抱小孩細心觀看物品，二人輪流照顧小孩，一家三口相當溫馨。甜蜜同框無疑打破了婚變傳聞，用無聲勝有聲的行動破除大家的猜疑。

夫妻二人甜蜜同框。（微博圖片）