鍾嘉欣被捕獲素顏靚樣曝光　網民分享偶遇經歷為雙面人污名平反

鍾嘉欣 (Linda) 於去年9月突然被網民指她人前人後兩個樣，有網民在加拿大溫哥華偶遇Linda，該名網民跟嘉欣打招呼並獲對方親切點頭回應，可惜嘉欣當時很着急要走，網民便不好意思要求合照。豈料事件放上網後卻引起網民熱烈的討論，有網民指她不喜歡被偶遇時合照，不少人試過遭她拒絕。有網民甚至指她「人前人後兩個樣」、「電視上 見的親切形象是扮出來的」、「人品差」。網上甚至有不少自稱是鍾嘉欣的街坊或幕後工作人員力數她的惡行。

鍾嘉欣去年被網民指是雙面人。（IG：chungkayanlinda）

近日再有網民於溫哥華偶遇Linda，並將她當日拍下Linda的靚相放上社交網分享。該名網民留言表示自己在運動店看滑雪裝備，突然就發現Linda出現在她面前，她與Linda四目相對後，Linda便笑著對她say hi了，不過可能因為Linda與老公一起帶著3個BB，她打完招呼後就低下頭了，網民也就不好意思要求合照。

鍾嘉欣去年無端惹是非。(鍾嘉欣ig)

該網民又表示雖然沒有合照，但能夠見到Linda真人已令她興奮了好久，並大讚Linda真人和電視上鏡所見真的沒差，皮膚又亮又白，特地拍下照片留念，而Linda的3個BB都好得意。相中可見Linda素顏逛街，狀態極好，此post一出即引起了不少網民留言，除了讚Linda又高又靚之外，亦開心終於有人為她的「雙面人」指控洗白。

Linda一家五口。(鍾嘉欣ig)

有網民還分享了自身經歷說：「她人真的超級好，N年前跟同學一起去香港玩，在商場買東西，我同學去廁所碰見了她，想合照，她經紀人不同意，她一直說『沒關係，拍照可以』 然後就合照啦！」網民都力撐Linda表示：「太好了吧」、「啊……終於看到有人為她澄清了！之前被黑太慘了，說她現實生活中太高傲了，對粉絲不理不睬……」、她一向口碑超好，tvb也很多朋友，出名乖乖女，那段時間忽然好多黑她的帖子。「她一向口碑超好，tvb也很多朋友，出名乖乖女，那段時間忽然好多黑她的帖子。」

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Linda去年遭網民連環爆料，有稱聲與她是將軍澳街坊的網民就爆料指，以往不時會在屋苑的商場見到嘉欣，可是每次望向嘉欣的時候，她都會擰歪面。該網民表示：「望下佢就黑面歪埋嘴怒睥」形容嘉欣當時的態度很不友善。亦有聲稱是住她隔壁的鄰居網民說︰「一齊喺平台返上樓，佢行喺我後面，猛咁喺後面摺摺聲怪我行得慢阻住佢。」

另外，又有自稱是從事幕後工作的網民表示，嘉欣只會對某些人友善兼且人品差：「佢對我哋呢啲低職位嘅人態度差，就出晒名，行內人都知」、「佢真係好假，一秒變面又超級無禮貌人品差」。有網民就揶揄嘉欣說：「佢之前演壞女孩咁入型入格，原來都係做返自己。」不過也有網民質疑這些爆料者所說的真偽，甚至指可能是無中生有的抹黑和網络欺凌，令人害怕。