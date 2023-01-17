「華為小公主」姚安娜首演劇集唔介意扮醜　自家手機狂出現被質疑

「華為小公主」姚安娜出道兩年，近日首有份參演的電視劇《去有風的地方》播出大受好評，其自然的演技獲不少網友激讚。而巧合地劇中人物使用的手機款式是「華為」，鏡頭又不時給手機特寫，所以令不少網友猜測她是帶資進組，更傳出她大手筆送給劇組人員每人一支華為手機，相當豪氣，引來網上不少熱議。

姚安娜在劇中飾演配角。（《去有風的地方》微博圖片）

在劇中姚安娜飾演小賣部老闆娘謝琴，以一頭短髮示人，還頭綁着可愛髮帶，整個人設相當有親和力。而且她在劇中還不介意展現「醜」的一面反白眼，將角色傻大姐的個性發揮得淋漓盡致，自然的演技令不少網友刮目相看。

姚安娜演技自然獲讚。（微博圖片）

除了她的演出成為焦點之外，劇中各人物使用的手機款式是「華為」，而且還不時特寫手機的鏡頭，甚至還展現視像功能的效果，不禁令網友猜想是不是她帶資進組，既可以嘗試演戲又可以為自家產品宣傳，絕對是一舉兩得的雙贏局面。另外，有傳她非常豪氣地為劇組人員送上每人一支華為手機，盡顯親和力，為她建立了一波好感度。

劇中不時特寫華為手機。（微博圖片）

背景雄厚的她只是飾演一個小角色，沒有要求過多的戲份，從配角做起的舉動絕對是明智的選擇。因為假若由主角做起，再加上缺少演戲的經驗，她必定引來不少爭議。

姚安娜的演技獲得好感。（微博圖片）