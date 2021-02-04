「華為小公主」姚安娜被揭霸凌窮學生　哈佛校友：受到排擠而退學

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-04 22:30

「華為小公主」姚安娜自早前宣布出道進軍娛樂圈之後，隨即引來許多話題，同時各路相關的爆料亦隨即而來。就好似近日在內地有一名自稱是姚安娜的哈佛大學校友的蒲孟如拍影片指出，原來姚安娜在學時曾霸凌同校的中國貧困學生，並且導致他們被迫休學，事件引來不少討論。

姚安娜已經出道成為藝人。（天浩盛世娛樂微博圖片）

以實名制拍片指出姚安娜黑歷史的蒲孟如指出，在2016年的時候在哈佛大學就已經認識姚安娜。指出對方因為在英國牛津長大，所以英語是她的母語，在讀大學之前她不太能理解中文，直到大學三年班時因為身邊多了來自中國的朋友，所以令她慢慢掌握了中文，還揚言她愛用繁體字玩社交網站。

同是哈佛大學學生拍片指出姚安娜的種種不是。（微博圖片）

另外，蒲孟如還指出姚安娜愛欺負﹑排擠窮學生，最後令這一些學生受不了壓力而紛紛申請退學或休學：「如果大家有興趣的話，可以致電哈佛大學的本科教務處，詢問是否在2017年﹑2018年﹑2019年都有窮人家出身，拿着哈佛全額獎學金的中國大陸學生，因為受到了一定程度的校園排擠而出現了休學退學的情況。」強調自己不是造謠，而是反映一個客觀事實出來而已，不少網友眼見蒲孟如用實名制舉報都覺得頗有信服力。

姚安娜至今沒有任何回應。（姚安娜微博圖片）

眼見事件愈演愈烈，內地媒體就向姚安娜的中國同學詢問，針對蒲孟如的舉報他們認為是沒有依據。還指出姚安娜待人謙遜絕對不會霸凌他人，而且她在學校非常低調，對自己好嚴格是一個位性格很好的女生。姚安娜一方尚未就此事作出任何回應。