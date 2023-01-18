甘比懶理老公大劉與呂麗君是非　帶囡囡貼地食平價糖水勁滿足

甘比 (陳凱韻) 一向深得老公大劉 (劉鑾雄) 疼錫，她於2008年為大劉誕下大女劉秀樺、於2012年誕下二仔劉仲學，與大劉在2016年結婚正式成為劉太，於2018年誕下三女劉秀兒，一家五口生活幸福愉快。月前大劉被影到與舊愛呂麗君一同現身銅鑼灣皇室堡而引起軒然大波，大劉在記者會會上被問到甘比可有因此事感到不開心，當時大劉就表示：「陳小姐 (甘比) 有冇嬲或者唔開心？我可以好簡單答你，點值得啫？佢知咩事。」

而事實上甘比並未有為大劉與呂麗君的是非影響心情，她日前就安排了囡囡去睇韓國女天團BLACKPINK香港站演唱會，還於IG post了他兩名寶貝囡囡與四位成員的合照，留言表示：「十分親切的四位姐姐」。

甘比post了囡囡與BLACKPINK的合照。(甘比ig)

另外，甘比又於IG story分享了她帶囡囡到平民食店幫襯的照片，寫道：「傳統的味道😋😋」相中可見她點了湯丸，兩碗楊枝甘露以及一碗腐竹糖水，都是一些中式傳統的糖水甜品，在冬日可以好好滋潤一下。從牆上的價錢見到，店內各式甜品的價格都十分親民，廿零蚊有交易，甘比身為城中女富豪但都會幫襯這些街坊小店，真是非常之貼地。她與囡囡都食得好開心好滿足，足證她懶理老公大劉同呂麗君是非，如常享受幸福生活。

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