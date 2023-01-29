麥玲玲成人氣女玄學家揭獨特優勝之處　顏值巔峰期曾激似松田聖子

香港著名玄學家，現年56歲的麥玲玲 (玲玲姐) 是本地人氣極高的玄學師傅，圈中不少名人明星都愛找她看運程批命理等，她做玄學家多年絕對是撈到風山水起，身家豐厚以億計，有「玄學天后」之稱。

玲玲師的招牌笑容。

玲玲姐當上玄學家至今已有26年，原來她當初決定走上玄學之路是因為她已故的媽媽。玲玲姐曾在訪問中透露她媽媽生前愛搵風水師傅睇風水，她媽媽最後被批中於某一年過不到生命中的關口而離世了，玲玲姐就開始思考到底命運是否在特定框架裡，可否超越？之後她便去跟老師學玄學。

麥玲玲有玄學天后之稱。

玲玲姐作為女玄學家，特別理解女性的思考模式，她指算命的客人以女性居多，自己比較容易跟她們溝通，這是她相比其他男性玄學家的優勢。她又認為玄學家是吃力不討好的工作，有些事情即使知道了都很難直接告知客人，例如她知道客人的婚姻會離婚，她都只會提醒對方要管好自己錢財，不會直接講離婚一詞，因為覺得這樣講太殘忍了。

玲玲姐與另一位玄學師傅七師傅合作。

玲玲姐除了做玄學家幫人批算命理，睇風水等，她還很有眼光和生意頭腦，她早已睇好近年國內的龐大市場，內地不少富豪都十分篤信風水命理，而且財力雄厚願意花上巨款消費，於是她在約10年前便成立了「吉慶堂」，在網上售賣風水吉祥產品，有指單是頭兩年的網購營業額，便高達二千萬人民幣，生意暢旺，足證玲玲姐吸金力驚人。

姐姐玲是TVB旗下藝人，(左起) 陳煒、麥玲玲、陳定幫、區永權。

玲玲姐的網上生意搞得有聲有色，她其後更將生意實體化開設門市，並且進軍內地市場，在廣州開鋪，據悉她的生意一年盈利高達三千萬人民幣，名符其實的財源滾滾。有指她的目標是繼續在內地拓展實體店業務，希望可以做到一城一鋪，以達成門市落戶全中國的大計。

麥玲玲經常獲邀出席活動。（葉志明攝）

麥玲玲作為女強人，事業發展成功，而她私底人也是一位好太太，她與丈夫於1994年結婚至今踏入29年，夫妻倆依然恩愛如昔。她曾表示她的老公十分支持她的工作，並不會抱怨她沒時間陪伴，又大讚她的老公EQ好高，做事慢條斯理，相反她性格就比較急，兩人一凹一凸所以相處融洽。玲玲姐自言自己並非溫柔的小白兔，而是強悍的另一半，更自評自己是100分老婆。別看玲玲姐圓潤的樣貌和身材是她的標誌，其實玲玲姐後生時也曾擁有尖尖的下巴，她拍攝婚照的樣子甚至被網民讚她激似日本女神松田聖子。