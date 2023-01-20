2023年NETFLIX十五套韓劇　韓版《想見你》要等到第三季先有得睇

NETFLIX日前公布預定將於2023上架的15部韓劇陣容，除了有令人等到頸都長的《Sweet Home》、《D.P：逃兵追緝令》和《黑暗榮耀》的續集之外，由安孝燮和全汝彬主演的「韓版想見你」《走進你的時間裏》亦預計會於今年第三季上架。如果想知道今年有哪15部韓劇上架， 請繼續看下去：



《末日騎士》（택배기사／Black Knight）

《末日騎士》（IG：@netflixkr）

主演：金宇彬、宋承憲、李絮及姜有錫

劇情講述在西元 2071 年，空氣汙染迫使人類仰賴呼吸器維生，僅存的1%人口在急遽沙漠化的韓半島訂定的嚴格社會階級制度下，具備非凡戰鬥實力的傳奇快遞司機「5-8」（金宇彬飾）遇到了難民「四月」（姜有錫飾）後而發生的一系列故事。預計於2023年第一季上架。

《戀愛大戰》（연애대전／Love to Hate You）

《戀愛大戰》（IG：@netflixkr）

主演：金玉彬、劉台午、金智勳及高媛熙

該劇講述病態式討厭輸給男人的女人和病態式懷疑女人的男人經歷戰爭般的愛情後得到治癒的故事。《戀愛大戰》將於2月10日上架。

《黑暗榮耀2》（더 글로리 파트2／The Glory Part 2）

《黑暗榮耀2》（IG：@netflixkr）

主演：宋慧喬、李到晛、林智妍及廉惠蘭

第一季已於去年12月底推出，故事講述高中被朴涎鎭（林智妍飾）等人霸凌多後復仇的故事。第二季將於3月10日上架。

《獵犬們》（사냥개들／Bloodhounds）

《獵犬們》（IG：@netflixkr）

主演：禹棹奐、李相二、金賽綸、朴誠雄及許俊豪

該劇講述因債務糾纏在一起的三個男人，為了想要擺脫債務而展開的金錢涉獵的故事。預計2023年第二季上架。

《絕世網紅》（셀러브리티／Celebrity）

《絕世網紅》（IG：@netflixkr）

主演：朴圭瑛、姜敏赫、李清娥、李東健及全烋星

劇情講述主角徐雅莉（朴圭瑛 飾）投身代表着名氣和收入的網紅事業後，讓觀眾一窺她周遭網紅的真實人生，了解這個光鮮亮麗卻又充滿競爭的世界的故事。預計2023年第二季上架。

《QUEENMAKER》（퀸메이커）

《QUEENMAKER》（IG：@netflixkr）

主演：金喜愛及文素利

劇情講述形象設計鬼才黃道熙，為了將人權律師吳慶淑打造成市長而投入選舉的故事。預計2023年第二季上架。

《D.P：逃兵追緝令 2》（D.P.）

《D.P：逃兵追緝令 2》（IG：@netflixkr）

主演： 丁海寅、具教煥、金成均及孫錫久

劇情講述逃兵追緝組「D.P.」安俊浩（丁海寅 飾）和韓浩烈（具教煥 飾）追逐逃兵過程的第二個故事。預計2023年第三季上架。

《走進你的時間裏》（너의 시간 속으로／A Time Called You）

《走進你的時間裏》（IG：@netflixkr）

主演：安孝燮、全汝彬及姜勳

翻拍自2019年的台劇《想見你》，劇情講述2023年的韓俊熙（全汝彬 飾）因懷念一年前去世的男朋友具延准（安孝燮 飾），聽著歌曲《You to Me Again》，意外靈魂穿越到1998年的權敏周（全汝彬 飾）身上，並遇見了和男朋友相貌相同的南時憲（安孝燮 飾），與暗戀權敏周的鄭仁圭（姜勳 飾），展開三人之間的故事。預計2023年第三季上架。

《盜賊：刀之聲》（도적: 칼의 소리／Song of the Bandits）

《盜賊：刀之聲》（IG：@netflixkr）

主演：金南佶、徐玄、劉宰明、李賢旭及李浩貞

該劇以1920年代為背景，講述在動蕩的日本殖民時期，被剝奪了一輩子的家園後移居到間島的朝鮮人和以各自的目的定居在間島的人之間展開的故事。預計2023年第三季上架。

《Mask Girl》（마스크걸）

《Mask Girl》（IG：@netflixkr）

主演：高賢廷、安宰弘及廉惠蘭

劇情講述對外貌感到自卑的平凡上班族女性金某美（高賢廷 飾）每天晚上都戴口罩遮住臉作為網絡廣播BJ活動做直播而捲入意外事件的故事。預計2023年第三季上架。

《京城怪物》（경성크리처／K-Project）

《京城怪物》（IG：@netflixkr）

主演：朴敘俊、韓韶禧

劇情講述的是人類的創傷、不安、生活與人類尊嚴的故事，描寫在主權與人權都被剝奪，一無所有的情況下，為了生存的權利以及作為人應該享受的幸福，而不惜拼命的青春驚悚劇，背景設定在最黑暗的時代、1945年的春天怪物抗衡的驚悚片。預計2023年第四季上架。

《Sweet Home 2》（스위트홈 시즌2）

《Sweet Home 2》（IG：@netflixkr）

主演：宋江、李陣郁、李施昤、 高旻示、朴圭瑛

該劇是一部驚慄劇集，講述男主角車賢秀（宋江 飾）搬到「綠之家」後發生了一連串恐怖事件，並與鄰居並肩作戰對抗怪物的故事，第一季於2020年播出時大受歡迎，第二季劇情講述眾人離開「綠之家」之後，為了在新的家園生存而各自展開殊死搏鬥的故事。預計2023年第四季上架。

《我的女神室友斗娜》（이두나!／Doona! ）

《我的女神室友斗娜》（IG：@netflixkr）

主演：秀智、梁世宗及李侑菲

該劇改編自韓國網漫的《我的女神室友斗娜》，劇情講述女團主音李斗娜（秀智 飾）重返校園，並在宿舍邂逅大學生李元俊的愛情故事。預計2023年第四季上架。

《精神病房也會迎來清晨》（정신병동에도 아침이 와요／Daily Dose of Sunshine）

《精神病房也會迎來清晨》（IG：@netflixkr）

主演：朴寶英、延玗臻、張東潤及李姃垠

該劇改編自李羅河創作的同名網路漫畫，以護士鄭多恩（朴寶英 飾）的視角講述精神病房裡發生的一段段溫暖和療癒的小故事。預計2023年第四季上架。

《末日愚者 》（종말의 바보／Goodbye Earth）

《末日愚者 》（IG：@netflixkr）

主演：劉亞仁、安恩眞、全晟佑、 金允慧

該劇改編自日本作家伊阪幸太郎的同名小說，講述小行星衝撞地球200日後，世界末日即將來臨前世界陷入混亂，人們在剩餘的時間內生活下去的故事。預計2023年第四季上架。