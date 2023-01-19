苟芸慧婚變消息傳足2年　陸漢洋用誠意打動與太太復合

苟芸慧與陸漢洋2018年結婚，但婚變消息傳足2年，雖然二人都沒有正式承認婚姻出現問題，但苟芸慧由以前喜歡在社交平台放閃到後期怎少上載合照，令人一度懷疑感情生變，早前更傳出苟芸慧已搬離愛巢。今日（19日）有媒體報導二人關係已經破冰，陸漢洋更箍煲成功，與苟芸慧重新放閃。

苟芸慧與陸漢洋 (ig@joyfulck)

苟芸慧婚後淡出幕前工作，但仍然活躍於社交平台，除了不定時會與閨密飯聚打卡外，更四周旅遊及去法國修讀糕餅藝術文憑，過著幸福的生活。而她早前亦公開的說想與老公「造人」，更說2022年是他們生小孩的理想年份，但未到2022年他們就已經開始鬧婚變，有指雙方對生育持不同的看法，令二人矛盾日益加深。苟芸慧早前一句說話：「近幾個月，心情是複雜的，一些你以為一直會在的人和事突然像泡沫一樣消失了。」一句有些人會突然消失令不少人聯想與老公已經分開，所以心情失落起來。

近幾個月，心情是複雜的，一些你以為一直會在的人和事突然像泡沫一樣消失了 (fb@苟芸慧 Christine Kuo Page )

去年傳出苟芸慧以探親為由返回加拿大，而陸漢洋未有相隨，二人長期分隔兩地導致關係轉淡，之後苟芸慧回港後又傳出搬離貝沙灣的寓所，事後二人一直未有出來澄清謠言，令傳聞變得言之鑿鑿。雖然陸漢洋未有為謠言澄清一句，但其實他已經用行動證明一切，陸漢洋的社交平台大頭照一直沒有換，只用二人婚照，而在苟芸慧每次發文後，他都會按like。經過一段時間陸漢洋的行動後，苟芸慧開始軟化，令他們關係3個月前開始破冰，重修舊好，今次他們沒有高調地放閃，陸漢洋繼續體貼地做司機管接送。早前苟芸慧與胡杏兒等人聚會，上載的照片雖然沒有陸漢洋，但有指當日其實他也在場，雖然只出現在聚會的尾聲部分，與朋友打過招呼後便陪伴苟芸慧離開，朋友見到二人關係好轉亦放下心來，替他們高興。

有指陸漢洋亦有出現這次的聚會。(小紅書)

點撃苟芸慧同陸漢洋Sweet相：