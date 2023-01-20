A0女神郭柏妍疑遭封盤　與丁子朗戲假情真玩地下情？

郭柏妍入行兩年即奪獎，人氣急升。（rositakpyy@IG）

TVB劇集《下流上車族》去年播出後大獲好評，橫掃台慶多個獎項，亦令劇中演員人氣急升。戲中飾演情侶的A0女神郭柏妍及丁子朗，更疑似擦出愛火花。

郭柏妍在《下流上車族》中芊芊一角相當討好，戲中Rosita與丁子朗由同事變愛侶更有愛情結晶。（影片截圖）

郭柏妍2020年參選港姐時，仙氣外型已被封流版子瑜，當選後隨即被力奉，在《下流上車族》中芊芊一角相當討好，更憑此角於《萬千星輝頒獎典禮2022》獲得「飛躍進步女藝員」獎。戲中Rosita與丁子朗由同事變愛侶更有愛情結晶，現實生活中二人亦關係匪淺，除了以情侶檔姿態接job齊齊搵真銀，私下亦有不少見面機會。

郭柏妍與丁子朗外型非常合襯。（IG：@rositakpyy）

郭柏妍與丁子朗不時以情侶檔姿態接job齊齊搵真銀。（資料圖片）

日前郭柏妍擔任前港姐鄺美璇姐妹團，離奇地從未與新娘合作過的丁子朗亦有出席，更與Rosita孖住做婚禮司儀，二人同樣穿上裸色系有如情侶裝一樣相當合襯。連登更有網友拆解蛛絲馬跡，發現二人不時有意無意同框，丁子朗上載打卡照，相片一角又會見到Rosita揸機身影，更指：「圖二的士多啤梨被攝影師吃了。」相當風騷。

郭柏妍和丁子朗擔任鄺美璇婚禮司儀。（IG：@lisamarie_tse）

外形甜美的Rosita今年25歲，卻原來一直未拍過拖被封為「A0女神」，入行後曾與《愛．回家之開心速遞》中的「頭皮」吳卓衡傳出緋聞，但遭二人否認。而丁子朗入行後緋聞不絕，湯洛雯、林宣妤、陳曉華、戴祖儀、劉穎璇、麥明詩，位位女神級，今次又疑將A0女神追到，惹得不少巴打表示葡萄。

郭柏妍指自己從未拍過拖。（IG：@rositakpyy）

精明嘅網友留意到，相片右上方幫丁子朗揸機影相嘅係郭柏妍，留言更指：「圖二的士多啤梨被攝影師吃了。」（IG：@karl_ting）