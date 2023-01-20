Super Junior紀錄片上線　憶述希澈圭賢先後遇瀕死車禍惹哭粉絲

世界級韓流天團Super Junior出道即將18年，組合的全新紀錄片《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》日前於Disney+上架。組合重提死亡車禍、成員離隊和練習生時期的辛酸，兩集充滿了滿滿的淚水。



《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》兩集已全部於Disney+上架，成員除了公開出道前練習生時期的辛酸史、四名成員先後離隊以及粉絲間著名的利特、希澈「仁川大戰」外，最心痛相信必定是希澈及圭賢先後遇到瀕死車禍一事。粉絲每次回憶這一段記憶都心如刀割一樣，就連隊長利特也表示：「只是看了一小部份，就已經淚流滿面」。

Super Junior紀錄片已全線在Disney+上架。

希澈於2006年出席成員東海父親的喪禮後遇上嚴重車禍，經過手術後被評為肢體殘疾4級，甚至達至免除兵役的程度，以致他至今也不能跳舞及乘搭長途機，造成了一生的傷害；2007年則輪到利特、神童、銀赫以及圭賢在行程結束後發生車禍，最嚴重圭賢被拋出車外，肋骨骨折並刺中肺部引致氣胸，當時只有10%機會生存的他一度昏迷了三天，幸好最後奇蹟康復並以健康模樣站在粉絲面前。

重提車禍的一段逼哭了大批粉絲。