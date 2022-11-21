Super Junior香港演唱會｜利特感謝粉絲一同老去　約定1年後再見

韓國男團Super Junior昨日（20日）在香港亞洲博覽館完成演唱會《SUPER JUNIOR WORLD TOUR-SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》，8位成員現場帶來了《Sorry Sorry》、《Black Suit》和《Devil》等大熱歌，粉絲幾乎企足全程，互相都非常享受演出。



利特多謝粉絲17年來一同老去。（陳順禎攝）

去到演唱會尾聲，8子輪流講感受多謝香港粉絲的支持，利特首先講到Super Junior已成軍17年，坦言是粉絲養大了他們，要是沒有藍色手燈的支持相信大家已各散東西，多謝大家一同老下去。東海也講到：「經過今次後，覺得要偶爾來一下香港，一年後！」笑言擔心太經常見面的話粉絲會生厭，但銀赫就反駁他已經17年，生厭的話說一早已經厭了。藝聲則承諾粉絲即將有新專輯推出，下次會帶住新歌到來香港。

東海對香港粉絲依依不捨，約定大家一年後見。（陳順禎攝）

始源則用英文大讚香港因有很多朋友所以很特別，多謝粉絲成為他們的朋友和家人。他亦講到：「今年我有很多事情發生，有三部劇和演唱會，又有自己的生意，沒有你們的話我無法完成這麼多的事情。」Super Junior出道已17年，銀赫坦言至今仍感受到大家一心一意，部分在組合出道時仍未出世，到現在甚至已結婚帶着家人來看演唱會，承諾日後也會抱住新人的心繼續努力。

始源完場時拿起手機與粉絲自拍。（陳穎妍攝）

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