涉偷鮮奶及雞飯KOL 曾表示被攝影師散播露點照

一名29歲莊姓女子在元朗教育路1號千色匯UNY超市內，偷取一盒價值25元的雞飯，兩盒分別28元及48元的鮮奶，總值101元。該女子將貨品放入手袋，未有付款下企圖離開超市，被保安員截停，搜出相關貨品後報警，涉嫌店鋪盜竊。



這位KOL近年憑著傲人曲綫，成功在網紅界圈突圍而出，更開設自己的Onlyfans帳號，提供免費及收費照片，讓粉絲閱覽，今年一月網上流傳一張疑似是她的露點照，隨即引起網上熱話，有網民留言：「不知廉恥，冇美感」，但亦有網民留言力撐「做自己鐘意做嘅事，乜有問題咩」。

(右)涉嫌盜竊KOL，當日與鄧伊玲、莊韻澄、陳思穎一齊出席寫真日曆簽名會，吸引了大批龍友撐場。(葉志明攝)

為粉絲開設收費平台

而這位網紅就在一月中，現身北角碼頭出席年宵市場活動就事件回應：「其實我本身係好鍾意影相，所以會影唔同類型風格嘅相，咁有啲性感尺度大嘅相，IG係上載唔到，佢哋係唔俾放，試過放啲性感多啲嘅相，差啲連個IG戶口都俾佢哋取消埋。變咗我就同攝影師合作，開咗嗰個收費平台，如果有人鍾意我嗰輯相，就可以買。」

點擊逐格睇寫真簽名會現場，當時KOL更與莊韻澄同場:



「健康性感，完全唔係色情」

今日新聞就指網紅偷竊，但當時這位網紅向記者表示，賣相收入相當可觀：「都係還可以，但就唔會話好多，有一份糧咁囉。（售價最高係？）一輯40張相，要25美金。而一般都係10美金，都有外國人會去買。（你買嘅相有冇露點相？）係冇，我哋賣嘅相全部都冇露點，係健康性感，完全唔係色情。」

莊姓在IG經常放性感相，引來不少粉絲點讚。

慘被攝影師欺騙

至於發生露點相被廣傳事件，當時這位網紅回應時，就語帶激動：「其實呢件係發生喺幾年前，係當時個攝影師呃我。嗰陣時我係啱啱出嚟接觸攝影，我咩都唔識，佢話同我影輯性感相。起初影嘅時候，我一路都係用手遮住胸前重要部位，但影到咁上下，個攝影師就用唔同嘅藉口，要我將對手攞開，又話我動作好生硬唔靚，又話會利用光影，將胸前兩點遮住，不斷用呢啲藉口令我放下介心，但到佢俾返啲相我之後，一睇全部都係見到晒。之後我諗住佢冇留底，點知網上就見到自己張相，嗰一刻我覺得被佢出賣咗，好唔開心，承受好大壓力。我有打俾佢問，點解將我啲相放上網，但佢就唔認，話自己部電腦被人入侵咗，唔關佢事。之後我報咗警，但警方話冇足夠證據起訴佢。（佢有搵Model影相？）我知佢而家仲有主動搵啲Model影相，而我都有同啲Model傾過，佢依然都用同一個套路，氹啲女除衫影。」

莊姓KOL當時提起露點照，她不禁悲從中來。（葉志明攝）