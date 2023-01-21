滕麗名47歲生日罕曬與老公合照　曾兩度遇負心男被背叛終覓幸福

昨日（20日）是滕麗名的47歲生日，在圈中人緣甚廣的她收到不少好友的祝福，更與《愛‧回家之開心速遞》劇組一起切生日蛋糕慶祝，非常有愛！滕麗名更激罕曬出同老公朱建崑的合照，並寫道：「從相識至結婚九年，多謝你堅持到今天～都唔買生日蛋糕俾我 #激死人系列。」相中滕麗名同老公以一黑一白造型出鏡，默契十足，47歲的滕麗名皮膚依然緊緻，狀態Fit爆！



生日快樂！（IG@sheepyjoycetang）

雖然滕麗名忍不住大呻老公堅持不送生日蛋糕給她，但事實上兩人結婚9年以來都非常恩愛，許家傑都笑言：「唔食蛋糕都甜系列。」不過其實滕麗名婚前情路坎坷，當年她與魏駿傑因合作拍攝《陀槍師姐》而撻着，兩人拍拖9年去到談婚論嫁的階段，但2007年突然分手，男方移情別戀小20歲的張利華，並於2008年閃婚，而魏駿傑亦因而被貼上「渣男」的標籤。

滕麗名與魏駿傑因合作拍攝《陀槍師姐》而撻着。（《陀槍師姐》劇照）

2007年，滕麗名因拍攝《野蠻奶奶大戰戈師奶》而與同劇的郭政鴻傳出緋聞。（YouTube影片截圖）

與魏駿傑分手後，滕麗名因與郭政鴻合作《野蠻奶奶大戰戈師奶》擦出愛火，兩人發展了近2年的地下情，但2009年男方被爆與疑似其前妻的蘇姓女子誕下一女，最後亦無疾而終。幸好滕麗名後來經朋友介紹結識金融才俊朱建崑，兩人在2013年於泰國蘇梅島舉行婚禮，婚後沒有生兒育女，但仍無損夫妻感情。滕麗名曾公開大讚老公十分顧家，2020年她在日本意外受傷，入院兩個多星期，老公為了照顧她而港日兩邊走，患難見真情！2021年滕麗名同老公搬入現時居住的獨立屋，裝修設計簡約，還有一個山景開揚的露台，而兩人結婚9年雖然十分低調，鮮少Post出合照，但仍恩愛如昔，羡煞旁人！

景觀開揚！（IG@sheepyjoycetang）

屋內裝修設計簡約。（IG@sheepyjoycetang）