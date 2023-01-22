楊明出獄心情靚爆　融入女友家向莊氏４姊弟妹拜年二哥罕曝光

41歲的楊明去年因不小心駕駛罪成被判入獄18天，早前提早出獄趕及返家過農曆新年，女友莊思明（Lisa）揚言非君不嫁，被封「絕世好女友」。今日大年初一，楊明融入莊家，向莊思明幾姊弟妹拜年。莊思敏是孻女，除了大家姐莊鍶敏、孿生家姐莊思華（Mona）外，還有甚少露面的二哥莊順勝都有一齊食開年飯，見莊順勝臉圓圓好有福相，似足爸爸，好友劉晨芝亦有現身。

大家姐莊鍶敏、二哥莊順勝、以及孿生姊妹莊思華（Mona）和莊思明（Lisa）難得聚首一堂。（IG@lisa_chng）

莊思明在IG上載大合照，見楊明展露燦爛笑容，與莊思明穿上粉紅色系的情侶裝一齊拜年，而桌上食飯都好豐富，思明寫着：「恭喜發財🧧祝大家鴻「兔」大展，「兔」氣掦眉，兔年大吉🐇🎊🍊最緊要都係身體健康💪🏻❤️Happy Chinese New Year 🧧🧧🧧🎆🎆🎆」。莊思敏亦留言：「祝大家兔年行大運，健康平安🥰」。

莊氏幾姊弟妹的父親莊寶是馬來西亞拿督，家族生意範圍廣泛，包括珠寶、房地產、紙業等投資，更曾出任香港上市公司中國光大控股主席，身家估計超過8億。莊鍶敏和莊思明醉心演藝工作，多年來留在香港，同居於山頂道獨立屋，兩姊妹不時在家中不同角落自拍，令豪宅曝光。而楊明年前亦曾被影到送女友返家後沒有離開，被指已搬入女家，過試婚同居生活。