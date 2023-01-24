馬浚偉澄清公職人員非公務員　做委員零酬勞純義工：我非常樂意

51歲馬浚偉近年大量減產，將重心轉至幕後，並醉心學習不同領域知識，被網友譽為「馬全才」，深受大眾敬佩。近日，他接受《中國新聞網》「港澳會客廳」專訪，大談個人經歷。



馬浚偉學無止境。（微博@馬浚偉）

去年11月，馬浚偉成為康樂文化事務署劇場發展小組委員會的指派委員，亦將於2023年出任香港藝術發展局電影及媒體藝術範疇委員，正式做公職人員，不過令一些內地朋友誤會他做公務員。馬浚偉在訪問中解釋道：「公職人員沒錯是政府委任的，等於他們會邀請一些業界裏面的人員，去參與政府的一些部門的工作。」期間他特別提及康文署委員工作屬性：「其實目標就是希望通過我的經歷、我的經驗去推動香港、內地跟海外的一些劇場的發展。」馬浚偉表示：「公職人員與公務員是兩碼事，我們是沒有酬勞的，我們只是純義工，可是我非常樂意。」

馬浚偉去年11月正式成為公職人員。（馬浚偉FACEBOOK）

2021年，馬浚偉出任TVB藝術訓練中心校長與香港電台創作總監，會同很多演藝界新生代接觸，他坦言常常告訴他們，如果真的要長期發展藝術路，就請把自己當成一位藝術工作者，不要當作明星：「明星的路很短，可是你是一個藝術工作者，路很長的，表演藝術是很深的學問，不是你說你拍了幾十年戲，你就會懂。我現在還在讀，還在學，我包裏面都是關於藝術的書，還是需要不停地去研究的。所以我覺得馬浚偉本身就沒有什麼明星包袱，早就沒有了。」

馬浚偉表示自己早已沒有明星包袱。（視頻截圖）

談及從藝經歷，馬浚偉直言在TVB學到很多東西：「我覺得TVB的確有他們的一種風格，我們幾乎你主演，我們一天24小時的話，基本上你都在拍，我們可以連續不停的外景、攝影棚……你今天有時候臨場改的四五頁紙，我馬上要背，看完，30分鐘後你就要進棚裏面拍了，全部都是現場收音，不允許演員沒有看好劇本，沒有背好劇本就進攝影棚。所以我覺得這些就培養了一群挺能吃苦的演員們，因為它會練就了我，今天對我來說什麼都是很簡單。」

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