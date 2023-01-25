Angelababy新年相過度美顏走樣　疑香港豪宅內部曝光傢私價錢不菲

Angelababy（楊穎）在1月中返港看BLACKPINK演唱會，之後相繼被網友偶遇街頭買魚蛋燒賣，與兒子小海綿行街等，享受假期。



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日前適逢大年初二，Angelababy在微博及小紅書曬出多張居家照片，她身穿紅色上衣與長裙，頭戴同色蝴蝶夾，手拎獅頭同大家拜年，青春有活力。然而，有兩張相中Angelababy樣貌大變，甚至差點讓人認不出，疑似美顏filter開得太勁所致，令不少網友留言：「美女不適合美顏相機」、「大美女請直接原相機」、「熱衷於美顏的鼻姐 唉」等。

除此之外，Angelababy的家中的設計也引起網友關注，由相中的位置不難看出，她應該是在飯廳，大理石圓檯上方配有水晶吊燈，身後的牆面掛了一幅畫作，置物櫃上擺放了她與媽媽在巴黎盧浮宮前的合照，有柑橘同花卉裝飾，烘托節日氛圍。而另一張相中，Angelababy則身處浴室，裝修簡約，她用唇膏在鏡面寫上「2023 Happy New Year」作裝飾，氛圍感十足。

有粉絲表示，Angelababy尚在香港，且她的IP地址顯示也是香港，因此猜測這應該是她位於香港的豪宅。雖然設計簡約，且只有局部，但不少眼尖的網友都發現了傢私的蛛絲馬跡，尤其是水晶吊燈，來自法國舉世聞名的Baccarat，Angelababy這款售價最平要19.8萬港元，透明花樽亦出自同一品牌，尺寸S至XL，售價4400港元至9.5萬港元；而餐檯及餐椅疑似是Hermès Metiers系列，售價分別約13萬港元及5.6萬港元左右，粉色擺設則是中國雕塑家向京作品《我看到了幸福》系列，大約8000港元。

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