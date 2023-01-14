Angelababy返港看BLACKPINK演唱會引熱議　竟被質疑「崇洋媚外」

韓國女團BLACKPINK演唱會於昨晚（13日）正式開場，吸引大批明星到場觀看，包括梁詠琪、方皓玟、余德承等，連Angelababy（楊穎）也特登返港睇騷，台上台下星光熠熠。



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今日（14日），Angelababy好友網絡曬出合照，相中的Baby身穿牛仔拼接外套與黑色褲，手拎應援熒光棒，在人群中相當亮眼，戴著口罩也難掩美貌。而在她右邊的兩人，正是Baby多年的閨蜜，三人還以名字首字母命名為「AMF」組合，感情深厚。

Baby同朋友一起睇BLACKPINK演唱會。（微博圖片）

其後，「Angelababy去看了BLACKPINK演唱會」的話題即刻衝上微博熱搜頭幾位，引起網友熱議，紛紛留言道：「這是什麼夢幻聯動，一時之間不知道該羨慕誰了」、「美女都愛看美女」、「姐姐甚至還有應援棒 我哭死」等，相當激動。然而，由於最近中韓兩國因出入境問題有些焦灼，因此有部分網友對Baby觀看韓國藝人演唱會大感不滿，甚至指她崇洋媚外：「為什麼不來看時代少年團演唱會？就這麼崇洋媚外嗎」、「公眾人物能起好帶頭作用嗎」等，不過大部分網友都在幫Baby抱不平，指看個演唱會不用太敏感。

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