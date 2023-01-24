汪明荃初三赤口邀朋友家中拜年 逾2千呎豪宅巨廳放兩款梳化宴客

今日是年初三赤口，傳統上不宜拜年。不過，75歲的汪明荃（阿姐）一向好客，今日在IG分享友人帶埋兩位小朋友到訪其位於西貢的超過2,000呎的豪宅拜年，並多角度拍攝客廳全貌。

大廳面積寬敞，可放兩款不同的梳化。（IG@wang_liza）

家英哥抱住小妹妹好開心，但妹妹就似乎想搵媽咪。（IG@wang_liza）

阿姐和丈夫羅家英婚後一直居於西貢愛巢，向來喜愛更新社交網的汪阿姐多次公開三層高的豪宅內部，而今次款客主要在客廳位置，還有戶外大陽台。全屋走簡約中國風路線，大廳超寬落，放擺有兩款不同梳化，除了灰色L型梳化外，還有白色配以淺木色設計的中式椅子。廳上吊有水晶燈，配以深木色作為配搭，並擺放了不少收藏品如木雕、掛畫、花瓶、獎狀等等。

大門入口的玄關位放有一棵巨型桃花，更成為今年的打卡熱點，大年初一阿姐完成無綫賀年節目後，便邀請台前幕後一齊去她家中拜年，黎芷珊、黃建東、鄧卓殷和男友郭子豪等都有份。

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而昨日年初二，阿姐和家英哥亦有四出拜年，與陳善之、陳淑芬、劉千石等一齊到訪白雪仙（仙姐）家中拜年，在已故名伶任劍輝於家中專屬位置前影大合照。94歲白雪仙身穿金黃色外套，梳上招牌髮髻，臉色紅潤好精神。阿姐說︰「年初二向幾位長輩及好友拜年。包括張太，仙姐，John and Lanzy。」

初二，阿姐和家英哥到白雪仙家中拜年。（IG@wang_liza）