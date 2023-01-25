無限超越班 | 薛凱琪配音「包租婆」獲讚 吳鎮宇示範後口碑反轉

薛凱琪（Fiona）自參加內地演技競演真人騷《無限超越班》以來力求踏出舒適圈，向來溫柔可人的她早前如願以償扮演了《宮心計》中反派「姚金鈴」（楊茜堯飾）一角，在日前的「新春特輯」中，她再度踏出舒適圈，挑戰電影《功夫》中「包租婆」（元秋飾）鬧人片段，極具反差。



Fiona自告奮勇配音「包租婆」。（視頻截圖）

正式開始後，Fiona即刻潑辣上身，聲音尖銳，鬧起人上來似模似樣，令學員們刮目相看，全場爆笑。可惜臨近結尾處聲音對不上畫面，稍顯美中不足。

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觀看完後，吳鎮宇馬上發現了問題，他評價道：「為什麼……因為配音不是一眼看稿一眼看畫面的嗎，她只是對著這個稿子，我覺得凱琪的聲音當然有變化了，但是我們是一個配音的（環節），你要對上啊。剛才為什麼你有時候對不上嘴呢？一直看著那個（稿）。」旁邊的楊迪也補充道：「對，有一個地方就是好像詞比動作快了。」

Fiona一配完吳鎮宇即刻看出問題。（視頻截圖）

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隨即吳鎮宇在佘詩曼的鼓動下即場示範，一邊望稿一邊Mon實畫面，語言節奏、起伏等都做到聲畫完全同步，完成後掌聲雷動，眾人讚不絕口，但就令Fiona略顯尷尬，吳鎮宇表示：「我就是剛提醒你一下，這樣會（聲畫更同步）。」而她也謙虛點頭回應。

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然而，兩人的對比卻引起網友爭議，有人認為Fiona雖然有一小段聲畫不同步，但演出包租婆氣勢，相反吳鎮宇除了同步之外，沒有氣勢：「還沒薛凱琪有力」、「好像薛好一點」、「搞笑還是得阿fi」，不過也有人更認可吳鎮宇：「教科書級別的」、「鎮宇哥真的有東西」、「真的不錯，節奏都對了」等。

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