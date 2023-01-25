迪麗熱巴接棒Angelababy任DIOR品牌大使　無官宣正式文惹爭議

Angelababy近年頻繁被指「降Level」，雖然劇集、綜藝依然不斷，但合作的藝人與以往不能同日而語，大多是新人抑或二三線演員，且開始做配角，資源不勝從前。近日，她與高級品牌DIOR結束5年合作，「DIOR品牌大使」由迪麗熱巴擔任，有指title高過Angelababy，即刻引起熱議。



Angelababy曾是DIOR中國區品牌大使。（微博@DIOR迪奧）

有網友認為，Angelababy各項資源都大不如前，因此不再獲DIOR青睞，但也有人表示是Angelababy方決定不再續約，並稱工作室回應︰「合約已到期，但我們和DIOR仍是友好關係，未來還有更多合作的品牌」。

而迪麗熱巴方面，她在2021年開始擔任Louis Vuitton品牌大使，今次也是為了DIOR放棄了前者。18日，DIOR在官方微博曬出迪麗熱巴宣傳品牌珠寶廣告相，但只在hashtag中提及「品牌大使」身份，並未以發文形式宣布，令人感覺略嫌草率。而當年Angelababy不止有官方發文，甚至還特別拍了短片宣傳，因此不少網友都表示：「xxxx演繹xx珠寶，只是順帶加了一個tag，很不正式」、「我看鼻姐和三字都是有『迪奧官宣xxx』這種格式 三字還有外網雙網同時官宣」、「它不正式熱巴也不正式，發微博都沒帶迪奧品牌大使詞條，以前的代言官宣她都會帶詞條的」等。

不過，「品牌大使」的title似乎就大過「中國區品牌大使」，據說是國內最高頭銜。

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