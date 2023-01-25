吳啟華愛女愈大愈有星味　吳熙兒氣質出眾晒甜樣慶兔年

現年58歲的吳啟華與前妻石洋子育有一女兒吳熙兒（小豬豬），不經不覺她已14歲長得亭亭玉立，近日更在個人社交網站上貼多張身穿露腰裝慶兔年的美照，氣質出眾相當漂亮，高顏值絕對不輸有「最美星二代」之稱的沈月。

吳啟華與前妻石洋子的女兒吳熙兒，愈大愈靚。（網上圖片）

眼見吳熙兒身穿灰色吊帶短版上衣配上牛仔褲，整個露腰裝打扮青春洋溢，相當漂亮。對鏡自拍的她，側頭微笑，左手擺出插口袋姿勢，再加上兔耳朵的特效，可愛十足。除此之外，她的全身照更展現她修長好身材，身高看似近170cm，相當高挑。

吳熙兒愈來愈有星味。（吳熙兒微博圖片）

另外，近鏡自拍的她高顏值臉孔清晰可見，披着長髮氣質出眾，一雙水汪汪的大眼睛靈，靈氣十足，高挺鼻子搭配櫻桃小嘴，五官相當精緻，再加上擁有絕佳的鵝蛋臉臉型，臉孔幾乎無可挑剔，絕對是氣質型美少女。

吳熙兒絕對是氣質型美女。（吳熙兒微博圖片）

化了妝的吳熙兒星味十足，不過素顏樣亦同樣漂亮，皮膚相當好，五官依舊精緻，絕對是遺傳了父母的良好基因。目前人在廣州遊玩的她，玩得相當開心，上貼了多款美食照與大家分享。高顏值的她已獲不少網友公認為「最美星二代」之一，早前更有網友直指她標緻外貌可媲美邱淑貞的大女兒沈月，由此可見她們都是美人胚子，誰更勝一籌就見仁見智。

吳熙兒與沈月有「最美星二代」的稱號。（yuetyuetxx＠IG，吳熙兒微博圖片）

據指，女吳熙兒是跟着外婆生活，而吳啟華亦為了照顧女兒的生活，曾有報道指他月付6萬人民幣（約6.6萬港幣）瞻養費給前妻，還會額外給予前外母20萬人民幣（約22萬港幣）家用，好讓女兒有好的生活。另據指吳熙兒所讀的學校是位於長春的美國國際學校，以全英文教學，每年學費高達196600人民幣（約21萬港幣），她還多才多藝，懂跳舞、鋼琴等，非常厲害。

吳熙兒遺傳了父母良好基因。（吳熙兒微博圖片）