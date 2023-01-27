劉嘉玲每年擺桃花同哥哥有關　情同兄妹更是樓上樓下好鄰居

現年57歲的劉嘉玲每逢新年都會在家中擺放桃花，並穿著唐裝與桃花合照，為大家送上祝福。但原來這個每年的習慣不僅僅只是新年習俗，其實背後還有一個感人故事。

劉嘉玲每年都會與桃花合照。（劉嘉玲微博圖片）

每逢新年劉嘉玲都會訂下桃花擺放在家中客廳位置，而且多年來擺放的位置都沒有改變，桃花高大又開得非常漂亮，而她則會身穿唐裝坐在沙發上優雅地拍照，為大家送上祝福。而她每年買下的桃花其實是與哥哥張國榮有關聯，據有報道指出某一年劉嘉玲的愛情與事業運不順，作為好朋友的哥哥就買了兩棵桃花樹，一棵是送給她，一棵是留給自己，希望桃花樹能為她帶來好運，這份禮物令劉嘉玲相當感動。

劉嘉玲每年擺放桃花的習慣原來同哥哥張國榮有關。（唐鶴德IG圖片）

而她曾講道在佈置桃花樹後會順時針轉三個圈許一個心願，還形容桃花開得很美麗和哥哥一樣，可想而知擺放桃花不僅只是習俗，更是一種對哥哥的思念之情。而她每年買下的桃花都是去哥哥介紹的花圃購買，她曾發文表示：「哥哥，想告訴你，每年過年我還是去你介紹的那家花圃訂桃花，那桃花開的可漂亮了。MISS U。」時至今日仍保持該習慣。

劉嘉玲每年訂桃花都是去哥哥介紹的那一間花圃。（微博圖片）

劉嘉玲與哥哥除了在電影上有多次合作之外，私下二人交情深厚情同兄妹，她曾經在節目《我們來了》的時候，聽着主持人汪涵唱着哥哥的歌曲，已經忍不住落淚，她表示：「我現在很少去ktv了，但是每次去ktv聽到他的歌聲或者看到他的畫面，還是很有感觸的。曾經有一段時間我們就住在同一棟大樓的樓上樓下，他經常會跑來我家看看我跟偉仔。他就像我的哥哥，教會我品質的生活怎麼樣做一個優雅的女人，我永遠不會忘記，他和我共同度過的美好時光，他就像從來沒有和我們分開過。」

劉嘉玲﹑哥哥情同兄妹。（影片截圖）