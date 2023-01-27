麥玲玲爆微調化妝有助提升桃花運　爆男仔最愛理想型：唔使係女神

來到農曆新年，當然不少得堪輿學家麥玲玲講述新年運程和貼士。近日麥玲玲接受內地電台節目《麗人麗語》訪問，談及不少人都想透過整容改善桃花運，麥玲玲就承認整容可以改善外在緣分，「如果你係要出嚟見人，做節目呀、或者平時要見好多人，其實靚少少係着數啲。」

麥玲玲師傅早前出席賀年活動。（葉志明擇）

麥玲玲續強調，最重要是「唔好整壞咗」，她說：「其實透過整容，或者化妝微調都可以令親和力強啲。舉例如果你顴骨好高嘅，出嚟啲人見你，嘩，睇上去好酷、好惡喎，唔好同佢講嘢啦，陣間佢會唔會寸我呀？男仔都會咁諗，怕冇面㗎嘛！」

麥玲玲教大家如何增加桃花運。（影片截圖）

麥玲玲認為微調或化妝淡化顴骨位，以及搽柔和色唇膏均有助增加親和力，從而提升桃花運，她說：「男仔鍾意咩呀？鄰家女孩呀嘛，佢覺得好似鄰家女孩咁，又生得靚，梗係好㗎！佢唔使女神，女神攞嚟望㗎咋。所以如果你面相可以做到嗰個感覺，就梗係好啦！」

麥玲玲婚照。（麥玲玲提供圖片）

麥玲玲又醒大家幾招教追女仔：「好多男仔問點解追唔到女仔，因為你個人唔過癮，你悶蛋一樣。」麥玲玲認為追到女仔的不是有錢人或靚仔，便是風趣幽默的男仔，「唔使靚㗎，你同佢傾偈好開心，都係追求呢種感覺咋嘛！有啲男仔話題終結者嚟，你同講咩佢都停咗，你話點搞呢？」