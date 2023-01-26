合伙吧少年｜黃曉明自認係爛好人：做好人是對的但是要適度

內地男星黃曉明在綜藝節目《合伙吧少年》中多次吐露心聲，每每都掀起討論。而在最新一集節目中他就自爆自己某程度上是爛好人，似乎有所經歷令他覺得做好人要適度，把愛留給真正愛的人就已經足夠。

黃曉明在節目吐露心聲。（影片截圖）

在節目中一開始討論「老實人容易在職場裡吃虧嗎？」這個話題，隨後黃曉明就以自己作例，吐露了心聲，坦言自己在某種程度上就是爛好人，將好人同爛好人的闡述講得非常清晰，他表示：「就是這麼多年了，你一直覺得自己很累，但你也很高興，因為你覺得你幫到很多人。回頭的時候呢，別人大家都說『黃曉明是個好人』但真的當你出事的事情，有幾個人真的站出來幫你。你會覺得別人出事，你特別想幫他，你也真的去幫，可真的當你出事的時候，那些你曾經幫過的人有幾個站出來挺你和幫你，沒有。那個時候你就會開始反思，所以你會發現你在每個階段，人生你看的書，同樣的一本書，同樣的一個哲理和雞湯，你吸收的東西是不一樣的，你看到東西也是不一樣的。這個時候我更多看到的就是，其實你應該多一點時間給真正愛你的人和就幾個朋友足矣，而不要浪費太多時間給那些沒有用的人身上，否則的話你會變得很累。而且付出也並不值得，所以做好人是對的，但是要適度，所以成為一個爛好人反倒不是甚麼好事，我在某種程度上就是爛好人。」強調做好人是可以的，但一定不要做爛好人。