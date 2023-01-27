回家 | 韋家輝揭《大時代》靈感來自華富邨　韋家雄瀑布灣拍婚照

由林二汶錄製旁白、一連十集的《回家》將於今晚十點半在翡翠台播出最後一集，壓軸出場的嘉賓是在華富邨長大的韋家輝及韋家雄，為了一起見證載滿童年快樂回憶成長地的最後歲月，韋氏兄弟激罕同框走遍華富邨每個角落之餘，還在邨友幫助下於邨內舉行了一個舊物回顧展，與街坊一起懷緬昔日歲月。



自小時候搬離華富邨後，韋氏兄弟已超過四十年未踏足此地，這次久別歸來，無論是昔日單位間格、單位外的走廊、華富邨特有的無敵海景，以及一些小時候已存在的老舖，均令兩兄弟湧現無限回憶及感觸，全程眼光盡是回憶的韋家輝，直指是次旅程猶如「返鄉下」。曾兩度勇奪金像獎最佳編劇的韋家輝，直認華富邨及邨內的圖書館，均是其創作的啟蒙老師，令其腦洞大開的關鍵，是一本小說名著，他說：「就係因為喺呢個海闊天空嘅地方（華富邨）可以任意奔跑，同時間有個圖書館喺度，一文一武塑造咗一啲想法，我個腦袋就係咁構造出嚟。」韋家輝又提及自己的經典作品《大時代》，不少靈感均來自華富邨，除了有自己在邨內的成長點滴，還包含了一份情懷：「太鍾意華富邨喇，離開呢個屋邨係好唔捨得嘅，係會喊嘅，所以有啲畫面我都擺咗喺《大時代》度。」

至於令弟弟韋家雄最難忘的則是華富邨的瀑布灣，他更在該地拍攝婚照，足證這裡對其重要性。提及小時候最愛蹓躂的瀑布灣，家雄難掩笑意憶述馬騮仔上身的日子：「嗰時食完嘢就跳落嚟嘻嘻嘻，周圍走、周圍玩。」令他難忘的還有邨內屹立多年的雜貨舖，並在店舖老闆陪同下，懷緬小時候的賒借歲月：「我哋細個好興落嚟賒嘢食，米呀罐頭呀，嗰時就係一本細細本嘅簿仔，裏面會寫住乜太攞咗啲咩，然後月結。」二人又指當年大家都很守信用，所以小本子記載的除了物件與數字，還有濃濃的人情味。

這趟「返鄉下」，除了令韋氏兄弟重拾對華富邨的情懷，亦令二人憶起家人之間強烈的Bonding。首先最令兩兄弟尊敬及欣賞的，是當年一個人湊大韋氏四兄弟姊妹的韋媽媽，二人除了大談當年韋媽媽如何堅強兼坐擁超強力氣，更大方披露韋媽媽嚴厲「教仔事件簿」。而韋媽媽教仔的好幫手，就是單位門外的長走廊，韋家輝說：「媽媽最勁一招就係罰企門口，等你覺得好羞恥。有一次我帶住啲小朋友上山，上上吓發覺唔知點返落華富邨，返嚟又係打到飛起，又係罰喺門口企。」除了帶隊上山出事，韋氏兄弟亦曾因「舞獅賺零錢」出事，相當有趣。

難得重遊昔日樂土，兩兄弟還破天荒在鏡頭前進行了「唯一一屆韋氏問答大賽」，兩兄弟在遊戲中一再展現「神同步」，而透過相關遊戲，觀眾除可一睹韋氏兄弟姊妹昔日模樣，還可感受四兄弟姊妹之間的深厚感情及了解他們的兒時趣事。令人意外的是，原來韋家輝小時候是家中「米飯班主」，最拿手是炮製材料費只需一蚊港元的「有味飯」，到底韋家輝是如何練成一手好廚藝，有味飯材料是什麼？韋氏一家當年的生活及母親的教導，又如何成就了現在的他們？密切留意今晚最後一集《回家》。