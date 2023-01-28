雪梨58歲生日近照曝光面容消瘦　曾誤成「小三」未婚產子星途盡毀

曾在《神鵰俠侶》中飾演李莫愁的雪梨（嚴慧明）在8、90年代紅極一時，但近年甚少公開露面，亦極少在社交平台分享近照。日前迎來58歲生日的雪梨難得分享近況，她在微博Post出一系列慶生照，並寫道：「醉吉隆多一班好朋友，為我慶祝生日，我非常開心，多謝大家祝福，愛你們！」相中所見，米雪與一班圈外好友齊齊為妹妹雪梨慶祝生日，眾人在餐廳包房設宴，並送上蛋糕給雪梨，而壽星雪梨就身穿紅色T恤，打扮喜慶，但面容消瘦的她與過往相比變化相當大，但仍精神奕奕！



慶祝58歲生日。（微博@雪梨-嚴慧明-李莫愁）

米雪與雪梨是娛樂圈出名的姐妹花，兩人在7、80年代就進入演藝圈發展，憑藉出眾外形，她們出道後星途十分坦蕩，演出邀約不斷。當年只有14歲的雪梨剛剛踏入影視圈就與周潤發合作首部劇集《親情》，1995年演出古天樂版本《神鵰俠侶》中的李莫愁、《尋秦記》中的趙雅都是雪梨的代表作，深情形象至今令人印象深刻。不過現實中雪梨卻情路坎坷，甚至不惜犧牲大好前程。

雪梨曾在1995年古天樂版本的《神鵰俠侶》中飾演李莫愁。（影片截圖）

《尋秦記》中的趙雅亦是雪梨的代表作。（影片截圖）

雪梨初戀是張國榮，但戀情僅維持半年就告吹，15歲時愛上有婦之夫徐少強，誤當「小三」，17歲就未婚產子，3年後又為徐少強誕下一女，原本男方承諾會離婚，但最後卻背棄承諾，一年後雪梨終於結束這段長達7年的感情，不但由始至終都無名無分，更星途盡毀。雪梨曾作客好友苑瓊丹主持的節目《開工大吉77》時大談當年未婚產子的過往：「當年家姐都好紅，我光芒係超越咗佢，又要拍電影又要拍電視。當年就係拍徐少強投資嘅電影而認識對方，一開始大家都好Cool，片場見到都係打個招呼，直到去泰國拍電影時，他帶我去大型宴會當眾錫我一啖，我就深深愛上了他。當年我只得15歲，我形容當時係天真無邪、係驚喜呀，你大我十幾年都會死喺我手度！」

徐偉棟同徐頴堃兄妹感情深厚。（IG@ericacwk）

為了撫養一對仔女，雪梨在分手後復出拍戲賺錢養家，一對子女交由其母親照顧。如今兒子徐偉棟及女兒徐頴堃都已長大成人，更入行發展，雖然當年雪梨與徐少強分手收場，但一對仔女與爸爸關係密切，相處融洽，而雪梨近年已經很少參與幕前演出，深居簡出，身形消瘦的她不復過往亮麗形象，難掩歲月痕跡。

徐偉棟及徐頴堃與爸爸徐少強相處融洽。（IG@ericacwk）