《真情》阿靜息影後去咗邊？　彭子晴退出娛樂圈斷絕圈中人來往

最近有網民在社交平台討論彭子晴（原名彭薆）的去向，引起一時熱話！彭子晴於1995年加入無綫（TVB），參演過不少為人熟知的劇集，包括《壹號皇庭IV》中飾演方家琪、《天地男兒〉中飾演徐家宜、《O記實錄I》中飾演阮文琪等等，不過最被人記得的肯定是在《真情》飾演林靜川一角，與唐立生（盧慶輝飾）飾演情侶。除了拍劇之外，在加入TVB前彭子晴也曾在電影圈發展，例如在《逃學威龍》中飾演黃小龜女友Annie。

彭子晴在《逃學威龍》只有一場戲。（電影截圖）

彭子晴在TVB與傅明憲、曹眾、陳彥行和姚瑩瑩五人被TVB稱為「無綫五美」，不過她在公司的時間並不長，效力TVB 6年後，於2001年轉投亞洲電視。2008年與亞視約滿後沒有再續約，並且離開了娛樂圈，有傳她加入了保險行業，亦再沒有與圈中人聯絡，所以近況一直成謎。幾年前曾有雜誌於西貢超市拍得她與一名老人家逛街，即使已經43歲並退出娛樂圈，但身形依然保持得到，一眼就認得出！

彭子晴當年憑《真情》人氣急升。（劇集截圖）

至於她在《真情》的拍檔盧慶輝，在2001年他突然消失香港幕前，之後他轉往內地發展，並一度轉行做房地產生意，直至近年重返幕前，不過就主要在內地拍劇。前年盧慶輝在內地懸疑刑偵劇《暗房》中飾演主角之一刑警江川，不少劇迷都感嘆他Keep得好！

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盧慶輝當年憑着青靚白淨、官仔骨骨的外形迷倒不少粉絲，除了唐立生一角之外，他在《封神榜》中飾演的伯邑考下場悲慘，同樣令人印象深刻。不過盧慶輝當年上位後緋聞不斷，不但與《真情》中的拍檔彭子晴被傳戲假情真，更曾與梅艷芳、陳德容傳出緋聞，而他唯一公開承認過的女友就是張慧儀，但兩人拍拖未夠一年就分手收場。

在劇集《真情》中飾演唐立生的盧慶輝大受觀眾歡迎。（影片截圖）

盧慶輝當年與《真情》中的拍檔彭子晴被傳戲假情真。（劇照）

重溫過往演出：

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由於負面新聞不斷，令盧慶輝飽受壓力，2001年他毅然到內地發展，並一度息影從商，發展房地產事業，搞得有聲有色。淡出演藝圈十幾年的盧慶輝，在2017年以《賭城群英會》回歸香港娛樂圈，但回歸幕前的他現時以拍攝內地劇集為主，包括《獨孤天下》、《大宋少年志》、《劍王朝》等。

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現時定居內地的盧慶輝，接受傳媒訪問時透露已經在內地生活超過15年，目前與家人住在北京：「我非常喜歡這裏，感覺在這裏非常安全，很幸福。」盧慶輝與太太小青因為工作關係而認識，兩人在2011年正式結婚，婚後育有一子，一家三口幸福美滿！