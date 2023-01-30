中年好聲音｜吳偉豪爸爸吳大強成全晚最高分　周國豐：有CD嘅感覺

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》，逢周日晚上8 點半翡翠台播出。昨（29日）晚播出的第九集，是第三部曲次回合《影視金曲生死鬥》，20強選手獻唱經典電影或劇集金曲比賽。經過一輪激戰，是集誕生了5位80+選手，分別為顏志恒、林鉫徫、吳大強、周吉佩及羅啟豪，吳大強更取得92分，成為該回合最高分。



吳大強由頭帶到尾，今集又拎92分成為全晚最高分。

取得92分的大強獻唱英文老歌《Quando quando quando》，自信十足的大強邊唱邊跳，非常Enjoy舞台，張佳添說：「Bill哥哥，一個字，Professional！」周國豐則說：「今日聽第一句，已經有聽CD嘅感覺，唔似係唱live嘅版本，非常之好。」有份拍攝《愛．回家之開心速遞》的單立文則與大強搞笑相認：「你係朱Ling（吳偉豪飾）老竇，我係朱Ling嘅師傅，好慶幸朱Ling喺你教導底下，成為一個大好青年。」

林鉫徫雖然成績唔錯有80分，但就被嫌唱得唔夠人性。

獻唱《沒那麼簡單》的林鉫徫發揮出應有水準，奪得80分順利過關，笑言今次終於「對準支咪」的她，獲伍仲衡大讚「唱歌非常之好」，至於分數為何未能更上一層樓，伍仲衡這樣說：「你不嬲都唱得好，我對你真係有特別期望，你今日揀呢首歌好啱你把聲唱，點解唔畀再高分，我略嫌你too technical！」至於獻唱《刻在我心底的名字》的周吉佩則獲得82分，自彈自唱為其增添不少分數，伍仲衡說：「玩樂器加分，彈得好，唱歌都有Story Telling嘅感覺。」