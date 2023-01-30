宋仲基再婚遭內地網民征討　細思極恐猜測雙「宋」離婚真正原因

今日（30/1）韓星宋仲基於官方粉絲團宣布與英國女星Katy Louise Saunders結婚，並自爆將為人父！此消息一出後，轟動整個演藝界，更引起大批網民熱烈討論，登上微博熱搜。



宋仲基在fanclub發長文向粉絲親自宣布喜訊：「今天我想和大家分享我人生中最珍貴、最幸福的約定，所以這樣向大家問好。我發誓要和一直在我身邊支持我、互相珍惜、一起度過珍貴時間的Katy Louise Saunders小姐一起度過今後的人生。她有一顆善良的心，熱情地度過了自己的人生。 是令人尊敬的賢明帥氣的人。多虧了她，我才能成為更好的人。我們自然而然地夢想着建立一個幸福的家庭。為了遵守彼此的約定，我們付出了很多努力，真心感謝的是我們倆之間也一起找到了寶貴的生命。還有今天以深厚的信賴和愛情為基礎，為了開始作爲夫妻的生活，正在辦理結婚登記的路上。」

宋仲基宣布婚訊。（starnews）

不過宋仲基再婚未得到網民祝福，並有猜測雙「宋」夫妻當時可能是因生育問題導致離婚，又笑言宋仲基離婚再婚的速度有夠快。倒想起宋仲基與宋慧喬於2017年10月結婚，並在2019年6月離婚，時隔3年半後被爆與外藉女友Katy蜜運當中，結果於今日就公佈奉子成婚消息，這種生活轉變速度難怪會令人感到震驚。

宋仲基早前和英國女友面對媒體接機拍攝時，身穿情侶裝的兩位相當大方面對鏡頭。（影片截圖：取自YouTube／뉴스엔·NewsenTV·KOREA Entertainment news）

另外，發現大多數網民並未有蜂擁恭喜宋仲基，反而大多數的是揶揄和失望，例如有網民話：「他（宋仲基）發的誓不可信。」、「太陽的後裔這輩子再不想再重溫了。」，更有人猜測雙「宋」離婚會否是宋慧喬不肯生育？看來宋仲基這段新婚因還未能得到大家真正的祝福。

網友翻出宋仲基疑與新歡Katy同場畫面。（網上圖片）

點擊睇Katy疑似孕照：