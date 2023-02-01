86歲富商趙世曾瘋傳有新女伴　情侶裝拖手行銅鑼灣女方勁後生靚女

86歲富商趙世曾近來鮮有露面，僅於去年11月長子趙式浩（Howard）39歲生日合照中亮相，雖然趙世曾年事已高，但從近照中見，他依然精神奕奕，白色西裝褸配黑色印色恤衫十分Sharp醒，絲毫不似86歲老人。在場的還有女兒趙式芝、兒子趙式正，以及「新聞小花」新抱廖康如，能夠享受天倫樂，實在幸福。

富商趙世曾多年來身邊不乏女伴。（黃國立攝）

雖然趙世曾低調生活，但由於是公眾人物，難免在街上被人發現蹤影。近日內地網絡瘋傳一段疑似趙世曾偕女伴經過銅鑼灣時代廣場的片段。片中兩人均穿上喜慶紅色上衣示人，他緊握女伴的手，女伴十分年輕，估計年紀約30至40歲，她圍上名牌頸巾，穿上黑色短裙及長靴，打扮時尚，並攞住購物袋，似乎剛行完街。

長子趙式浩（Howard）去年11月曬出39歲生日合照，爸爸趙世曾好精神。（IG@howardchao.io）

男方打扮亦同樣一絲不苟，西褲皮鞋，十分精神。而他與女伴漫步街頭時排場不大，沒有太多保鏢隨行，相當低調。而片段亦惹來網友猜測花花公子是否又換了新女友，片段背景聲有一把男聲用普通話說：「大年初二在銅鑼灣偶遇花花公主趙世曾，又換了一個美女喔！」其後兩人緩步走到馬路旁，由司機開門上車，從車牌號碼可見，該車確實是屬於趙世曾的勞斯萊斯。

趙世曾與兒子趙式浩。（符祥定攝）

趙世曾一生女友無數，更有報導指其女友過千，他更自言女友過萬，女友國籍涵蓋內地、香港、美國和歐洲，他曾大口氣地說：「如果帶晒出來，要奧運場館至坐得晒。」其中不乏女明星，包括姚煒、盈盈（蔡珍妮）、Terri Holladay、陳鳳芝、方怡珍、樂蓓等。有指趙世曾一生不婚是因避免被人分身家，更教兒子多女友才活得精彩。

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