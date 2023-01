70歲元華近年減產,去年他在Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)演出令人眼前一亮,其後便淡出幕前,在加拿大與家人過悠閑退休生活。早前有網友曬出在加國偶遇元華合照,元華西裝骨骨打扮,雖則鬚髮皆白,但臉色紅潤,相當健朗。

元華有份參演《尚氣》。(劇照)

原來元華近日已低調回港,更同一班老友相聚拜年。香港動作特技演員公會年初七(28日)舉行新春團拜,會長錢嘉樂、榮譽會長袁和平外,元華都有出席聚會,楊盼盼於Instagram曬出合照,元華戴上Cap帽,黑色上衣及牛仔褲,難掩Fit爆身形,絲毫無老態。

有網民在溫哥華偶遇元華。(小紅書圖片)

除了元華外,座上客還有袁祥仁、徐小明、林國斌、盧惠光、余安安、白彪、錢小豪、鍾發、林威、元秋、金童及劉偉强,據悉另一位榮譽會長曾志偉都出有出席聚會,實在星光熠熠。

