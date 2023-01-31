40歲胡歌宣布已婚做爸爸　出道20年僅公開兩段戀情均為圈內人

內地男星胡歌今日（31日）在微博向大家報喜，宣布已婚，並升level做爸爸。他透露太太非公眾人物，因此喜訊隱而未宣，望大家多多包涵。



回顧胡歌過去的感情經歷，他只公開過兩段戀情，且都是圈內人士。

2006年，胡歌與薛佳凝拍拖，三年後和平分手；

2014年，胡歌與江疏影被影到於機場互相餵食街邊擁吻，並一起返回公寓；同年12月29日，胡歌微博認愛；

2015年1月，胡歌江疏影被爆半同居試婚；8月19日，江疏影認同胡歌已分手；

2016年3月，胡歌江疏影同台宣傳新劇《旋風十一人》，提及兩人戀情，胡歌表示：「遺憾，那個時候因為受到了過度關注，而同時作為男友，缺乏一些擔當沒有好好保護她」；

2017年9月，網爆胡歌與薛佳凝復合準備註冊，雙方否認；

2018年12月，網爆胡歌已與95年的新人小花章樂韻結婚，唐人影視回應絕無此事；之後又傳出胡歌將於2019年結婚，婚慶公司發文否認，稱完全不知情；

2019年7月，網傳胡歌江疏影將宣布復合，胡歌工作人員回應「假的」，江疏影發文闢謠「沒復合，沒炒作」；

2021年2月，網傳胡歌與劉亦菲已註冊，胡歌經理人闢謠：「假的，都是謠言」；6月，胡歌去看薛佳凝主演音樂劇，並與演職人員合影，傳出二人復合，其後胡歌經理人否認；7月，網傳胡歌王曉晨結婚，王曉晨還生了個女兒，雙方均否認。

2023年1月31日，胡歌宣布已婚做爸爸。