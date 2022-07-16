網民熱議9部必睇陸劇　劉亦菲《夢華錄》硬撼佘詩曼《延禧攻略》

在6月各個強檔戲劇上線之後，7月明顯上檔的韓劇和陸劇都比較少，雖然還是有幾部好戲，像是吳磊、趙露思主演的《星漢燦爛》就很令人期待，但怎麼還是有點空虛？在這有點劇荒的空窗期該怎麼辦呢？這就推薦9部網友口碑好評的「經典必看陸劇」，即使二刷、三刷都看不膩，哪一部也是你心目中的神劇呢？



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一、《夢華錄》

第1部網友推薦值得N刷的陸劇是才剛完結的古裝陸劇《夢華錄》，這部戲其實也是上個月人氣爆棚劇，由劉亦菲、陳曉領銜主演，劇情圍繞在杭州茶坊女掌櫃趙盼兒，因為被未婚夫拋棄而上京狀告，為了在汴京生存而開了一家酒樓，也在入京途中認識皇城司副使顧千帆。雖然《夢華錄》結局溫馨又正面，但是仍有不少網友覺得意難平，比如趙盼兒和顧千帆沒有大婚，宋引章最終沒有官配等。

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二、《微微一笑很傾城》

第2部網友推薦值得N刷的陸劇是《微微一笑很傾城》，由楊洋、鄭爽、毛曉彤、白宇等人主演，劇情講述一對大學校園風雲人物，校花貝微微和校草肖奈，因為遊戲相識、相知，最後相戀的故事，整部戲高甜無虐讓網友超買單！只可惜的是，鄭爽後來因為代孕棄養風波導致形象受損，也讓她原本要上檔的戲劇作品《翡翠戀人》、《只問今生戀滄溟》無法開播，甚至遭禁播！

三、《宸汐緣》

第3部網友推薦值得N刷的陸劇是《宸汐緣》，為2019年中國大陸玄幻古裝劇，由張震、倪妮領銜主演。劇情講述戰神九宸萬年前為封印魔君而陷入沉睡後，突因少女靈汐的誤闖而甦醒。兩人在相處過程中，因彼此欣賞而漸生情愫。這部戲在上線之初因為男女主角相差12歲，被吐嘲為「老少戀」，沒想到的是兩人演技精湛，哭戲更是動人心弦，直接逆轉成為好評劇。

四、《琅琊榜》

說到古裝陸劇怎麼能少了經典的《琅琊榜》呢？由胡歌、劉濤、王凱領銜主演，黃維德、陳龍、吳磊聯合主演，劇情元素為宮廷、權謀、鬥爭戲碼，不少網友都評價這部戲是難以超越的神劇！不只讓飾演梅長蘇的「胡歌」成功轉型，劇中也捧紅了不少人，像是最近剛與趙露思一起出演《星漢燦爛》的「吳磊」也是其中之一。此外，去年也有傳出《琅琊榜3》即將回歸，據傳很有機會是原班人馬出演，而且流量女王趙麗穎也可能參與！（太令人期待了吧）

五、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》

上段提及流量女王趙麗穎，除了近期她的新戲劇作品《幸福到萬家》正在熱播中之外，網友們對她印象最深刻的陸劇應該是《知否？知否？應是綠肥紅瘦》，趙麗穎飾演的「盛明蘭」至今仍是許多劇迷們心中的一盞明燈，形象聰慧且思想超前，不只在騰訊視頻播放量破100億，還拿下網播年度冠軍，同時也被認定是她與前夫馮紹峰的定情之作。

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六、《陳情令》

第6部網友推薦值得N刷的陸劇是《陳情令》，由肖戰、王一博領銜主演，是2019年中國古裝玄幻劇，同時劇情也帶有耽美元素。故事改編自《魔道祖師》，講述雲夢江氏故人之子魏無羨，和姑蘇藍氏含光君藍忘機重遇，攜手探尋往年真相，守護百姓和平安樂的故事。即使劇中沒有女主角、男男戀也未有開船親密戲，但是「忘羨CP」卻深入人心，不少網友封這部劇為耽美神劇Top1！

七、《如懿傳》

第7部網友推薦值得N刷的陸劇為《如懿傳》，是改編自​​流瀲紫小說《後宮如懿傳》的古裝宮鬥劇，由周迅、霍建華領銜主演，劇情主要講述乾隆與「烏拉那拉·如懿」之間的故事，從相愛相知到迷失幻滅的婚姻歷程。雖然《如懿傳》在開播初期負評聲浪不斷，又強碰《延禧攻略》難免被比較，但不少網友都說：「值得給它第二眼的機會，後面就會看到欲罷不能！」

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八、《延禧攻略》

既然前面都提到了《如懿傳》，當然不能忘記當年與其撞檔的《延禧攻略》，由吳謹言、佘詩曼、秦嵐、聶遠、許凱等人主演，劇情講述包衣出身的魏瓔珞，為尋求長姐魏瓔寧死亡真相，入紫禁城為宮女，憑藉智慧成為富察皇后身邊的貼身宮女，最終一路成為皇貴妃。這部膾炙人口的宮廷劇，雖然故事背景沒什麼新花樣，但人物卻很新鮮，有別與男尊女卑、男強女弱的設定，甚至《Google 2018年度搜尋排行榜》在台灣都快速竄升電視劇組別的第一位！

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九、《甄嬛傳》

說到古裝宮廷劇，相信有許多人心目中的神劇都是《甄嬛傳》，由孫儷、蔡少芬、蔣欣、陳建斌等人主演，也可說是捧紅了不少「娘娘」啊！和《如懿傳》一樣是根據流瀲紫同名網絡小說《後宮甄嬛傳》改編而來，講述主角甄嬛從不諳世事的善良女子，成長為善於謀權的深宮婦人故事。《甄嬛傳》實在一開始並非馬上爆紅，而是慢慢持續性地增長，最終轟動紅遍兩岸三地。不少網友推薦：「已經N刷到台詞都會背了」、「每年都要重溫一下嬛嬛～」

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