渡邊直美激減20kg新造型令網民眼前一亮　獲外國男攬頸喪啜

現年35歲的日本藝人渡邊直美憑着圓潤可愛的身形以及不做作的幽默個性，令她擁有超強人氣，是日本近年知名度最高的諧星之一，雖然她在2021年4月她宣布把工作重心移至美國，不過仍更新現時動態分享日常生活。最近渡邊直美曬出渡假的照片，其金色短髮新造型令網民眼前一亮，加上她與外國男攬頸的親密合照，引起大批網民討論。

渡邊直美憑着圓潤可愛的身形以及不做作的幽默個性，令她擁有超強人氣。（IG：@watanabenaomi703）

上周二（24/1）渡邊直美在Instagram上載多張照片，分享自己在阿爾卑斯山滑雪體驗，當中見到她捨棄具有標誌性的丸子頭，改為金色清爽短髮，穿上滑雪褲騎上重機，與平時的形象截然不同，氣勢明顯減少，不過就多了幾分樸素感覺，加上早在去年1月，她曾經透露自己因演出舞台劇《髮膠明星夢》需要不停跳舞，活動量大增加而勁減20公斤，因此在這次的圖片中，見到她的身材比以往其實瘦小了不少，令網民眼前一亮。

渡邊直美因演出舞台劇《髮膠明星夢》而激減20公斤。（IG/@watanabenaomi703）

2019年的渡邊直美（IG/@watanabenaomi703）

與以往相比，現時明顯瘦小了。（IG/@watanabenaomi703）

除此之外，渡邊直美還分享了與外國友人的合照，透過照片見到她玩得非常盡興，最為注目的必定是她坐在一位外國男性的大腿上，被對方攬頸親吻臉頰，非常親密！不過唔知渡邊直美是否太開心，見到她的眼睛瞪得非常大，而且用力忍着嘴角的笑意。而一班網民就紛紛留言表示：「真係好可愛！」、「被親的時候表情好可愛」。

渡邊直美與外國男非常親密。（IG/@watanabenaomi703）

渡邊直美玩得好盡興！（IG/@watanabenaomi703）

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