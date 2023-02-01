朱千雪同蔡思貝岑杏賢楊秀惠拜年、湯洛雯馬國明親密依偎放閃
撰文：邱愛霖
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34歲的2012年港姐季軍朱千雪轉行做律師後便淡出娛樂圈，從Instagram更新近況可見，朱千雪不時約圈中老友聚餐，又畫畫培養藝術氣質，狀態亦仍然Fit爆，令人羨慕！
昨日是農曆年初十（31日），朱千雪就上載一張大合照，相中均是她的好姊妹，包括蔡思貝、岑杏賢、楊秀惠、剛訂婚不久的湯洛雯和馬國明。多年過去，眾人依然Keep得十分後生，而馬國明站在湯洛雯背後，親密地頭貼頭公開放閃。
朱千雪發文道：「Happy gathering 😃 Thanks for having us」蔡思貝回覆：「This was long overdue! See you in May」看來已經約好下次聚會時間。
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