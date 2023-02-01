陳凱詠一人出走LA險哽死　心有餘悸︰頭先食之前猶豫咗好耐

歌手陳凱詠（Jace）上年年尾被爆出與環球唱片「理念不一致」，慘遭公司雪藏，不過Jace選擇懶理，更飛到日本旅行散心。剛結束2022年Jace就激動宣佈，準備好迎接新的一年，之後隻身前往美國洛杉磯進修，閒時會在社交平台分享個人生活照，但昨晚突然分享差點險死的經歷，嚇得粉絲心慌慌，連忙叫她好好照顧自己。



Jace一人出走LA險發生憾事，幸好最後人平安。(陳凱詠IG)

28歲陳凱詠（Jace）唱得又跳得且風格多變，一直被外界視為下一位樂壇小天后，可惜遭環球踢入雪櫃，導致久久未有新作品示人。近日Jace前往美國洛杉磯疑進修舞蹈，閒暇日子就到藝術館看畫作，生活雖然過得頗寫意，不過Jace透露初來報到時，遴迍的她就已經拗柴，又懷疑自己中covid咳到喊，豈料昨日突然更公告差點險死的經歷。

Jace直言有陰影!!!! (陳凱詠IG)

她說：「發覺自己都幾唔識照顧自己，嚟到頭幾日就已經拗柴，上個星期懷疑自己又中covid咳到喊，今朝唔知兩粒魚油丸原來黐實咗，冇乜飲水夾硬吞，結果卡住喺喉嚨中間唔上唔落成分鐘，真心經歷死亡邊緣。」嚇得粉絲心慌慌，連忙叫她「一個人在外時要學識好好照顧及愛惜自己既身體」、「好好照顧自己先可以走更遠的路」！而Jace又謂：「除此之外生活簡簡單單都不錯。」

她閒暇日子就到藝術館看畫作。(陳凱詠IG)