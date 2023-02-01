張栢芝疑爆新戀情！神秘男子十指緊扣甜蜜拖手照曝光

42歲女神張栢芝與謝霆鋒婚後誕下兩名兒子Lucas和Quintus，離婚後2018年張栢芝又誕下小兒子Marcus，生父身份仍然成謎。近年張栢芝仍不斷傳出戀愛消息，甚至更傳出她懷上第四胎，其後張栢芝澄清只是發福了。

張栢芝多年來都好靚。（微博@張栢芝工作室）

日前張栢芝曬出生活片段，有網友發現其中一張照片是張栢芝與一名男子十指緊扣，對方穿上黑色上衣將張栢芝的手包裹在手中，相當甜蜜。網友從手的大小和骨骼關節猜測，這是屬於成年男性的手，更猜測這是她的神秘男友，或許還是三兒子的生父。

張栢芝疑有神秘男友？（網上圖片）

不過隨後張栢芝曬出與三名兒子逛街的照片側面闢謠，該名男子的手應該屬於大兒子Lucas，而非新戀情。

張栢芝不時曬出生活片段。（張栢芝IG圖片）

惟相中除了張栢芝和三名兒子外，更有另一名神秘男子，由於只有背影，無法識別男子身份，從而又引起網友新一輪猜測。

張栢芝曬出與兒子逛街照片闢謠。（張栢芝IG圖片）

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