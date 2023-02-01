符曉薇宣布寶寶剩48天出世　惟醫生評會早產Leanne唔敢清胎毒

陳柏宇（Jason）與老婆符曉薇（Leanne）2017年結婚，4年前誕下囡囡陳羿辰（Abigail），一家三口相當幸福。2年前Leanne曾因宮外孕大出血，至上年10月終傳來好消息，Abigail拿著超聲波照宣布要做家姐啦。

陳柏宇（Jason）符曉薇（Leanne）貼出搞鬼合照宣佈好消息﹗（IG：@leannefu_1027）

Leanne今早透過IG宣佈，BB女仲有48日就同大家見面，而Leanne直言大家姐係36週未足月就急出黎，擔心第二胎同樣會早產：「2月啦，仲有48日，希望妹妹乖乖等48日出黎，因為大家姐係36週未足月就急出黎，所以醫生估計今胎都會早產，但標媽我想堅持39週後先出黎，所以今胎完全唔敢咁早清胎毒。」

陳柏宇（Jason）與老婆符曉薇（Leanne）2017年結婚，4年前誕下囡囡陳羿辰（Abigail），10月14日終傳來好消息，Abigail拿著超聲波照宣布要做家姐啦﹗（IG：@ckw720）

其實兩夫婦一直想追多一個小朋友。2020年Leanne曾拍片自爆宮外孕：「醫生話係宮外孕爆咗輸卵管，醫生都有畀我揀切除定修補，最終我決定切除（左邊輸卵管）。」至2021年新年再度懷孕，卻不幸地胎兒驗出患上愛德華氏症，Leanne再次經歷傷痛並心痛表示：「我相信這一次會是我最後一次懷孕，我已經沒有勇氣去承受再一次的打擊。」如今終於順利懷有第二胎，大家都紛紛集氣，祝Leanne順利誕生健康寶寶！

Leanne個肚已經好大啦。(符曉薇IG)