田亮女兒首亮相國際賽事成績亮眼　曾跟澳洲網球名將曉域學打網球

不經不覺奧運跳水金牌得主田亮的女兒Cindy（田雨橙）已經長得亭亭玉立，現年15歲的她已接受多年的網球訓練，近日更初次亮相國際賽事拿下首輪的好成績，消息一出即登上微博熱搜榜廣為討論。

田亮一家四口相當幸福。（田亮微博圖片）

據內地媒體指出，Cindy參加的是ITF （國際網球聯合會）新加坡青少年冠軍賽J30，首輪單打對戰新加坡選手董奕卓，最終以6:3、6:1直落兩盤擊敗對方，成功晉級下一輪比賽。除此之外，她還會參加雙人賽，我們就拭目以待。

事實上，ITF舉辦的世界網球巡迴青少年賽事有分為6個等級，從高至低依次為J500、J300、J200、J100、J60和J30，新加坡只不是其中一站舉辦而已。該賽事只不過是提供發掘有天賦才能的出色青少年網球手，並不是網上所說的職業網球比賽。

Cindy已接受多年的網球訓練。（田亮微博圖片）

遺傳了父親良好運動基因的Cindy，身高已近170CM相當高挑，而長期接受網球訓練更令她肌肉結實，非常有線條美。而為了能令網球技術更進一步，她早年更上過澳洲網球名將曉域的課程，接受網球訓練指導，當時田亮更拍下女兒上課時的認真模樣，可見她揮打網球時展現強勁力度，走位揮打非常專業，田亮表示：「小朋友的網球水平更進一步了。」

Cindy長期接受網球訓練令她肌肉結實，非常有線條美。（田亮微博圖片）

另外，去年網上更一度傳出Cindy走上職業網球運動員的道路，但不久後田亮就對外作出回應表示目前沒有考慮讓女兒走職業網球的道路，但不會干涉她的决定，表明會尊重孩子的意願，培養孩子的獨立人格。並揚言只要她決定的事情，就會放手讓她去嘗試，相信在嘗試的過程中，會找到自己喜歡的事情。如今，Cindy在國際賽事有亮眼成績，不少網友對這位「體育明星二代」相當有信心，看好她能成為一位出色的網球手。

Cindy曾上過澳洲網球名將曉域的課程。（田亮微博圖片）