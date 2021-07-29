東京奧運 |田亮教兒子跳水失敗心生絕望　凸腩身材成亮點被嫌棄

2020東京奧運進行得如火如荼，中國健兒們亦在比賽上奪得多個佳績，截止目前29/7（16:41分）為止，中國隊一共勇奪29面獎牌排在第一位。而昔日的奧運金牌得主田亮亦有透過社交網站為一班師弟妹加油打氣，還再次展示昔日的跳水風采教導兒子田宸羽跳水，不過其大肚腩則相當搶鏡，引起不少討論。

田亮有「跳水王子」的稱號。（視覺中國）

作為奧運跳水冠軍，田亮似乎亦想兒子田宸羽子承父業，所以他就教練上身悉心在旁教導，為兒子講解跳水的正確動作。不過田宸羽似乎好怕水，即使田亮從後面扶着他想讓他跳下去，他亦非常害怕向後倒退一步。眼見兒子如此害怕，田亮就自己示範一個跳水動作，向前翻騰直接跳下去，之後田宸羽才勇敢地跳下去，不過動作完全同爸爸不一樣，搞到田亮都表示：「我真的累了，子承父業，還有可能嗎？」相當搞笑。

田亮教導兒子跳水。（影片截圖）

雖然田亮已經退彼多年，但眼見其跳水動作依舊標準同出色，不禁讓網友大讚其不愧為奧運冠軍。不過他的身材則被大家嫌棄，從前精壯的六舊腹肌好身材已經不見了，變成一舊大肚腩，已經是一位中年發福的大叔。

田亮的大肚腩好搶鏡。（視覺中國﹑影片截圖）