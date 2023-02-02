45歲林雅詩P圖過晒火驚變外星人　情路坎坷數度遇渣男被瘋狂出軌

現年45歲的林雅詩 (Grace) 於1997年參選港姐入行，曾拍過多部3級片，現時仍活躍於娛樂圈，不時都會於社交網更新近況分享生活日常點滴。Grace今日凌晨post了一張她身穿性感瑜伽服的自拍靚相，留言寫道：「地球coming back Love you ❤️」雖然未知她想表達什麼，但網民的焦點都落在她P到過晒火的樣貌之上。相中的Grace雙眼大過5蚊，鼻子直過間呎，成個樣都很不自然，跟她原本的樣子相距極遠，完美不似一個真人，甚至有些似外星人。而她身旁的牆壁和門框亦明顯可見P圖的痕跡，被她P到曲了。

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Grace於2005年曾與富商奉子成婚，可惜對方被影到當街親吻人妻，兩人於2015年離婚，她成為了單親媽媽獨力照顧兒子。2020年爆出Grace的男友馬天樂背住她與女助手一起，更與女助手育有一子，結果Grace自認是蠢女人並與馬天樂分手。

Grace與經理人兼男友馬天樂。(資料圖片)

未幾Grace在社交平台進行直播，期間突然情緒失控狂喊，而鏡頭外就傳來馬天樂的聲音，兩人隨即展開了激烈的爭吵，馬天樂更瘋狂用粗口鬧Grace，指當日Grace追求他，但她又與幾廿個男人勾三搭四：「畀幾廿頂綠帽我戴，我唔怕肉酸㗎，你想講咪講囉！依家日日同我一齊住，但又話有人追，仲要話畀我聽佢同你冇嘢，代表啲咩？欺騙我感情。」揭露了兩人當時仍是同居關係。Grace就表示與對方已分手，遭對方欺騙感情對她造成不可磨滅的傷痛，每日以淚洗面，情緒大受打擊。她指兩人因為工作上的關係仍有聯絡。