32歲女星一脫圖撇甩「最醜周芷若」污名 一女神56歲公認歷屆最美
撰文：TVBS新聞網
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金庸的《倚天屠龍記》經歷電影、電視劇數次翻拍，各角色演員的相貌與氣質時常會變成話題，峨嵋派掌門人「周芷若」的選角就是其一，32歲大陸女星邱意濃就因膠味濃「獲封」最醜周芷若，不過她近日曬出多張泳裝辣照，為自己洗白，而論及「最美周芷若」的話，則是祝緒丹以及一位現年56歲的女神眾望所歸。
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邱意濃曾於王晶的電影《倚天屠龍記之九陽神功》、《倚天屠龍記之聖火雄風》飾演周芷若一角，當時她與另一位飾演女僕的「小昭」雲千千，被網民嘲是整容臉，邱意濃也因而被封「最醜」稱號，但近日她在微博發布身穿比堅尼泳裝的照片，火辣身形一洩而出，胸前還有大挖空造型讓網友看了直噴鼻血，湧入留言區狂讚，似乎成功甩掉「最醜周芷若」的名號。
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過往有數名女星挑戰該角色，當中包括黎姿、佘詩曼、「四大花旦」之一的趙雅芝以及模特兒高圓圓等美人，即使如此，不少觀眾內心的最佳人選仍是出演1994年電視版的周海媚，還有2019最新版的30歲大陸女星祝緒丹，兩人憑氣質與顏質雙雙屢獲粉絲的心，尤其即使年齡5字頭開頭，還能與新生代女星力拼美名。
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