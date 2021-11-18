「新周芷若」祝緒丹演新劇《流光引》張翰演技獲讚：眼睛會說台詞

【流光引／祝緒丹】古裝玄幻愛情劇《流光引》改編自貓小貓小說《毒寵傭兵王妃》，講述相府庶女韓紫晴（祝緒丹飾）意外與天明戰神君北月（張翰飾）捲入異族紛爭，兩人一同面對各方強權，一路斬妖殺邪，最後成眷屬的故事！該劇由張翰、祝緒丹主演，新鮮組合已是一大焦點，加上煞科日公告的海報中，張翰銳利的眼神被形容「眼睛會說台詞」，祝緒丹犀利神情詮釋型女十分到位，也為該劇的首波宣傳大大加分！



劇情簡介

講述相府庶女韓紫晴（祝緒丹飾）在一次陰錯陽差的意外中，與天明戰神君北月（張翰飾）捲入異族林厲的大陸紛爭中，兩人在面對各方強權時，魅香之毒揭露了韓紫晴的身世，散落在大陸的七枚音符，是承回故鄉的線索，為了揭開謎團，兩人一路斬妖殺邪，最後兩人的愛情也修成正果的故事！

【圖輯】《流光引》角色介紹（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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上映資訊

拍攝時間：2021.07.17-2021.11.07

開播時間：2021，未定

頻道平台：騰訊視頻

導演：程源海

主演：張翰、祝緒丹、姚弛、海鈴、任世豪

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