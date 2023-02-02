東張西望︱80歲翟婆婆疑被細仔入屋爆格　損失成副身家合共$192萬

無綫（TVB）節目《東張西望》今晚（2/2）講到80歲的翟婆婆疑被細仔入屋偷竊，損失合共$192萬的財產。不單只成副身家被盜，翟婆婆更突然被細仔送進護老院，縱然多番要求回家並致電大仔求救，卻依然無法成功，到底背後有什麼陰謀？



80歲的翟婆婆疑被細囝入屋偷竊，損失合共$192萬的財產。（影片截圖）

80歲的翟婆婆自丈夫過身後一直獨居，直至去年8月外出購物時不小心摔倒，大腿骨折需住院一星期。直到出院當日，細仔卻要求婆婆入住老人院，縱然她多番表示「唔去」，加上行動能力依舊根本沒有入住需要，但細囝依然堅持：「佢叫咗十字車車咗我去護老院，又唔知邊間（護老院），我打咗電話畀大仔叫救命，我話入嚟20日都唔接我出去。」翟婆婆又透露入住護老院20日的慘況：「廁所唔畀去，要我着尿片，我生仔，腳做手術都未試過着尿片。一朝早去咗廁所返嚟，就被夜晚值班嘅印尼女人，講粗口鬧到我咩咁。佢嗰度隔日沖涼，但兩個阿嬸入埋嚟沖涼房，睇住我沖涼，我唔慣。」

大囝表示收到媽媽的求救電話後，就向護老院提出要接走翟婆婆，對方原先答應卻在翌日忽然改口。（影片截圖）

入住護老院期間，細仔曾兩次探望婆婆，第一次是哭着說：「冇錢，你畀個圖章我」，第二次則表示家中很亂：「佢話有人摷過我啲嘢，我問佢床下底啲金有冇攞到？佢問『吓，有金咩？』之後就冇再嚟探我。」她擔心家中財物被盜，於是立即聯絡大仔，大仔回家後發現婆婆$15萬的嫁妝，以及丈夫遺下的$177萬現金，合共$192萬的財產通通不翼而飛，幸好圖章和銀行存摺沒有被盜。由於婆婆家中大門沒有被撬開，加上有鑰匙亦只得婆婆、大仔和細仔，所以誰是賊人，答案可說是呼之欲出。

大仔回家後發現婆婆15萬的嫁妝，以及丈夫遺下的$177萬現金不翼而飛。（影片截圖）

大仔表示9月收到媽媽的求救電話後，就向護老院提出要接走翟婆婆，對方原先答應卻在翌日忽然改口，並表示「保證人（細仔）唔允許帶佢走」。大仔多次嘗試接走婆婆，護老院卻諸多阻攔，到底細仔背後有什麼陰謀？為何偷去金器和現金後仍然不讓婆婆回家？婆婆又總共損失多少錢？就要留待明天的《東張西望》再作分解。