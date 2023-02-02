奪命提示｜首與劉佩玥合作有肉搏戲　陳山聰嫌重：孭住佢都幾吃力

由文偉鴻（jazz)監製，新鮮出爐視帝陳山聰、大馬視后劉佩玥（Moon)張振朗、劉穎鏇主演的劇集《奪命提示》今（2日）舉行拜神儀式，劇中兩對男女主角有不少感情戲，對此陳山聰表明拍攝時不會尷尬，當Moon如妹妹，二人首次合作更一拍即合。

陳山聰、劉佩玥首次合作。（陳順禎攝）

劇中有感情線的陳山聰同Moon，剛拍攝完一場床戲令他們印象深刻，事關拍攝時大家投入令到沙發現凹位，問到拍攝時會不會感到尷尬，陳山聰接受訪問時表示：「唔會，雖然今次係第一次同Moon合作，不過當佢係妹妹咁樣。唔好話尷尬，直頭係合拍。」而在記者會中陳山聰笑言Moon好重，因為戲中有一場戲是她要坐在男方的大腿上，所以令陳山聰有此感覺：「有咁上下高，所以啲骨重啲，我要孭住佢都幾吃力。」

陳山聰笑言會每年上載兒子jaco 同胡定欣的拜年片段。（陳順禎攝）

另外，講到他們剛拿完視帝、大馬視后，演技獲觀眾肯定，對於日後拍戲有沒有存在一些自身壓力，陳山聰就表示：「我相信阿jazz搵得我哋拍嘅，都清楚我哋嘅優點同缺點，佢一定唔會俾我哋出錯，jazz係我其中一個好重要嘅伯樂，我嘅成長由佢一路帶領住我。我相信就算我攞咗視帝之後，佢更加對我哋更加嚴格。」而在旁的Moon則表示：「因為我哋開拍嘅時候，頒獎禮仲未宣布，所以冇專登話咩一個心情，攞唔攞獎，每一個角色都係要盡力去做。」相信他們首次合作一定會擦出不同火花。

二人在戲中有不少感情戲。（陳順禎攝）

另外，陳山聰兒子jaco在新年期間，對待兩位視后胡定欣、佘詩曼的反應不一，對此陳山聰笑言：「因為最重要係Timing問題。Jacob同胡定欣Timing好獨特，佢哋嘅時辰八字一定係夾過晒。」表示相信大家每年都好期待他們的拜年片段，揚言會每年上貼他們的片段，叫大家拭目以待。