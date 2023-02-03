奪命提示｜孖郭柏妍演情侶唔會有情慾戲　丁子朗：好清純呢一pair

由文偉鴻(jazz)監製的TVB新劇《奪命提示》昨日(2日）舉行拜神儀式，各大主演均現身出席。其中在劇中飾演情侶的丁子朗（karl)、郭柏妍（Rosita)格外搶FO，事關他們在戲外是緋聞情侶，所以成為焦點。

劇中Rosita是一位讀心理學出身的調查員，為了深入查案她有多個身份出現，其中一個是女僕，問到服裝上會不會有性感成份，她就表示：「都有少少嘅！為服裝方面我都要減一減，因為之前食得太多。」看來大家要期待一下。

丁子朗、郭柏妍在劇中飾演情侶。（陳順禎攝）

而Karl在劇中是一位正直不阿的人，會因一些事情不斷與他人吵架，到後來與大家相處融洽，可謂不打不相識。問到劇中會不會有打戲，他就表示：「jazz嘅戲明明係一個高智商，後變成功夫片。」追問到事前有冇進行打戲訓練？Rosita就表示：「佢哋好好安排咗啲武指教，我覺得自己有太柔軟問題，所以而家要做多啲運動。」再追問有沒有請教身旁有健身習慣的Karl，她似乎答非所問，轉移話題。

郭柏妍透露有女僕裝出現。（陳順禎攝）

既然飾演情侶自然有不少互動畫面，問到事先有沒有相約一起對戲？Rosita就表示：「每一次拍嘅時候，其實都有導演、監製喺到同我哋一齊對。」在旁的Karl就激讚拍Jazz的戲好放心，因為對方做事好精細，看來大家為該部劇集下了不少功夫。

另外，劇中兩對情侶陳山聰、劉佩玥、張振朗同劉穎鏇有不少情慾戲，問到他們這一對有沒有？Karl二話不說：「我哋好清純㗎，呢一pair。」屆時我們就拭目以待。