宋熙年主持「你好香港」　遭網民嘲搵移民KOL：外國生活賺香港錢

行政長官李家超日前（02/2）宣布「你好，香港！」（Hello Hong Kong）活動正式啟動，這個活動旨在推動香港旅遊業，吸引旅客到港以及宣傳香港。不過活動內容備受關注之外，活動主持宋熙年亦成為網民討論焦點。有網民指出，宋熙年及丈夫陳智燊經營的YouTube頻道經常介紹移民英國和澳洲的資訊，與「你好，香港！」活動有抵觸，令網民感到諷刺。



行政長官李家超日前（02/2）宣布「你好，香港！」（Hello Hong Kong）活動。（網上圖片）

宋熙年（Sarah Song Xi Nian）與其丈夫陳智燊（Jason）兩人一同經營《SARAH & JASON》YouTube頻道，頻道除了飲食、化妝等生活日常之外，有關於外國生的影片也不在少數，其中8個月前發布的「《英國/澳洲》飛英國，香港機場焦奈似鬼城，坐飛機戴足12個小時口罩超辛苦」的影片更有高達28萬瀏覽點擊。《SARAH & JASON》頻道的支持者也不在少數，擁有近17.4萬追蹤人數。

宋熙年（Sarah Song Xi Nian）與其丈夫陳智燊（Jason）兩人一同經營《SARAH & JASON》YouTube頻道。（YouTube截圖）

宋熙年（Sarah Song Xi Nian）與其丈夫陳智燊（Jason）兩人一同經營《SARAH & JASON》YouTube頻道，有不少關注移民外國的資訊。（YouTube截圖）

有網民見到宋熙年主持「你好，香港！」活動後，在網上批評「佢哋兩公婆唔係已經定居澳洲啦咩？接咗Job特登搭飛機返嚟？」又指他們在外國生活，賺香港錢，也有網民曲線嘲諷「移咗民，咪可以旅客身份，嚟香港旅遊囉，成件事邏輯無錯喎！」