愛回家｜蘇韻姿傳激嬲高層被飛無損心情　「離家」兩個月明顯發福

蘇韻姿（Andrea）憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中熊心如一角而成功入屋，但早前有報道指她因工作態度有問題而被飛出劇組，有指她因多次遲到又屢教不改，令高層曾勵珍（珍姐）不滿而被「雪藏」，早在去年12月初已沒有再參與該劇拍攝，亦未有新的工作安排。不過Andrea心情似乎未受影響，日前她與有「天下第一關」之稱的鄭紹康（Francis）、黃嘉雯、曾展望、梁允瑜等一起出席飯局，相中所見，身穿灰色連身裙的Andrea開心合照，但明顯面圓圓，似乎發福不少！



蘇韻姿（Andrea）明顯面圓圓，似乎發福不少！（IG@numberonepr）

熊心如（蘇韻姿飾）突然離開劇組。（IG@andreaso_）

原本《愛．回家》劇情講到風少（陳浚霆飾）愈來愈鍾意熊心如，兩人有望組成新CP，但正當劇迷期待兩人會有進一步發展時，突然交代熊心如要跟前男友朱天梯（梁証嘉飾）遠赴歐洲視察廠房而要離開熊家，即是暗示她會離開劇組。上月初有報道指Andrea在拍劇期間遲大到，又不肯認錯，甚至將責任卸落助導身上，不但犯眾憎，更令高層不滿，但Andrea仍屢勸不聽，再者她加入《愛．回家》至今5年多演技上毫無進步，因而被飛出劇組。而Andrea在回覆《香港01》時就答道：「多謝大家關心，而家都係聽從公司安排中。」已離開劇組兩個月的Andrea仍Keep住在社交平台分享近況，不時與好友聚會、行山、睇展覽等，生活相當寫意！