東張西望｜80歲婆婆450萬身家疑被細仔取走　戶口剩$921生活悲涼

《東張西望》日前（02/02）一集講到80歲翟婆婆收藏在家中的$177萬現金以及$15萬的嫁妝金器，疑被細仔取走。翟婆婆得知家中失竊後大驚，並致電大仔要求回到家中居住。今日（03/02）《東張西望》報道故事後續，原來早前細仔曾以「婆婆年齡大」為由，與翟婆婆開設了一個聯名戶口，內裡有總值$220萬，包括$170萬定期，$45萬股票以及$4.1萬現金，即全數$450萬的畢生積蓄，只剩下戶口內僅餘的$921.59。



80歲翟婆婆好慘。（《東張西望》截圖）

翟婆婆要洗腎仲有cancer，晚年生活辛苦。（《東張西望》截圖）

雖然戶口存摺以及圖章沒有被取走，但當定期到期那天，大仔陪同翟婆婆到銀行取款時，銀行經理卻告知，細仔早已替戶口更改指示，只要定期存款到期那天，所以存款就會自動過戶到細仔的個人戶口。

戶口只剩$921.59。（《東張西望》截圖）

80歲翟婆婆除了有腎臟病，需要長期洗腎外，還患上13年的喉癌。她說：「腎臟事有，我仲有生癌，13年啦，喉癌。」。翟婆婆向《東張西望》說：「細仔一毫子生活費都冇畀過我，過年給過兩次囉，一次5千，一次3千。我都話，你生意唔好就算啦。係大仔畀我生活費。我去探佢（細仔）唔係同佢攞錢，我有錢仲會買啲菜去佢嗰邊坐，只係為咗睇吓兩個孫。」現時翟婆婆生活起居，洗腎，水電花費均由大仔獨力承擔。大仔說：「我估唔到我細佬會做得咁絕，拎就拎，你都留返最後一筆錢佢養老都得。」

大仔接了翟婆婆回家後，每天都要幫她洗腎。（《東張西望》截圖）

翟婆婆、大仔一行人到細仔家中後，由工人姐姐開門，之後弟媳出來招呼。（《東張西望》截圖）

其後《東張西望》攝製隊與翟婆婆、大仔一同到訪位於私人屋苑的細仔家中。登門時細仔老婆（即翟婆婆兒媳）也有招呼他們，但當大仔提及錢銀時，細仔老婆即面色大變，還趕掟咪趕了《東張西望》攝製隊出門，之後更企圖將翟婆婆推出門口。《東張西望》在門外也聽細仔老婆大聲說：「你誣衊我」、「你話自己有一千萬都得，係咪？」還表示他們是亂闖私人住宅。

起爭執。（《東張西望》截圖）

起爭執。（《東張西望》截圖）

弟媳一度想趕翟婆婆出門口。（《東張西望》截圖）

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上集：東張西望︱80歲翟婆婆疑被細仔入屋爆格 損失成副身家合共$192萬